“Hemos tenido que buscar esas ayudas económicas del Estado y por ejemplo, cuando nosotros llegamos a San Felipe, este barrio no tenía ningún mural y nosotros llegamos a pintarlo, y en algún momento llegaron marcas a querer borrarnos, pero no dejamos. Nosotros pensamos que es bueno que el barrio se vuelva comercial, pero no queremos que se prostituya para marcas en cuanto al tema de murales”, agregó Mantilla.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada