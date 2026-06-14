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En fotos: La arena en Bogotá donde las mujeres mantienen viva la lucha libre

En el corazón del barrio Policarpa, la lucha libre es protagonista con rostro de mujer. Detrás de las máscaras, brillos y acrobacias hay madres y jóvenes que en el ring hallaron un espacio donde no hay miedo. Así es un entrenamiento en una de las arenas más antiguas de Bogotá.

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María Angélica García Puerto y Mauricio Alvarado Lozada
14 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
Cuando la ciudad está a punto de apagarse y miles regresan a casa, los martes en la noche, en el barrio Policarpa Salavarrieta, localidad Antonio Nariño, se encienden las luces de la Arena, en la Casa Cultural Luis Morales, para darles paso a las máscaras, el performance y el ímpetu de tres mujeres que vieron en la lucha libre una forma de canalizar sus realidades. Aquí Liz, practicando uno de los movimientos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cuando la ciudad está a punto de apagarse y miles regresan a casa, los martes en la noche, en el barrio Policarpa Salavarrieta, localidad Antonio Nariño, se encienden las luces de la Arena, en la Casa Cultural Luis Morales, para darles paso a las máscaras, el performance y el ímpetu de tres mujeres que vieron en la lucha libre una forma de canalizar sus realidades. Allí el escenario es un ring de 5x5, el cual, aunque parece modesto, se siente sagrado.

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Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag

Por Mauricio Alvarado Lozada

malvarado@elespectador.com
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