En heroica acción, patrullera persiguió a ladrón que robó un bolso en Transmilenio

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Transmilenio, la patrullera, luego de identificar al sospechoso, se lanzó de la estación para capturarlo. Foto: Twitter @Trans

Una patrullera de la Policía de Bogotá cumplió con su labor prestando seguridad a los ciudadanos en la estación Universidades de Transmilenio. La agente, identificada como Karol Rodríguez, persiguió y logró capturar a un ladrón que minutos antes había arrebatado un bolso a una mujer.

(Puede leer: Opinión: La revolución en salud de Peñalosa)

Los acontecimientos ocurrieron cuando una joven, víctima del hurto, se acercó a la patrullera Rodríguez y proporcionó detalles del sospechoso. Sin dudarlo, la uniformada inició la persecución, mientras el delincuente intentaba escapar lanzándose a las vías. Con una rápida y decidida acción, Rodríguez logró detener al ladrón antes de que pudiera evadirse.

Más artículos sobre Bogotá Lo que debe saber sobre el nuevo Estatuto de Valorización radicado en el Concejo El directo del IDU, explica seis puntos claves para entende la propuesta presentada ante el cabildo distrital. Leer más Lo que debe saber sobre el nuevo Estatuto de Valorización radicado en el Concejo Secretaría de Educación ha logrado que 2.220 estudiantes vuelvan a clases en 2023 Según esta cartera, estrategias como ‘Búsqueda Activa’ han logrado reducir la cifra de deserción escolar a 1,29 %, la más baja de las últimas décadas. Leer más Secretaría de Educación ha logrado que 2.220 estudiantes vuelvan a clases en 2023

“Una muchacha me dijo: ‘Mira, me acaban de hurtar’, en el momento que ella me dijo eso me mencionó características del sujeto, cuando lo identifico, inmediatamente él se lanza de la estación... Lo sigo para lograr la efectiva captura”, relató Rodríguez a Noticias Caracol.

El delincuente detenido tenía un historial delictivo, con antecedentes por otros hurtos mediante la modalidad de atraco. Debido a su reincidencia, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, enfrentando ahora medidas intramurales más estrictas. Además, al momento de ser capturado por la uniformada, se le encontró una arma blanca y se le devolvieron las pertenencias robadas a la mujer víctima de hurto.

(Puede leer: Kennedy: capturan a 6 personas que se hacían pasar por policías para robar viviendas)

“Esta persona fue puesta a disposición de autoridades judiciales, ya en su expediente tenía dos ingresos a la cárcel por otros hurtos mediante la modalidad de atraco”, comentó el comandante de Policía de Transmilenio, el coronel Jader Llerena.

Entretanto, los hurtos dentro y fuera de las estaciones de Transmilenio continúan siendo motivo de preocupación para los usuarios, por lo que autoridades han decidido implementar acciones para fortalecer la seguridad en las estaciones y corredores del transporte masivo, según el mismo coronel Llerena. Además, destacó el compromiso de la institución para garantizar la seguridad de los usuarios.

(Puede leer: Opinión: El lenguaje de la tierra, la lección de los niños perdidos en la selva del Yarí)