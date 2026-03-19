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En imágenes: así amaneció Facatativá tras jornada de lluvias que dejó graves afectaciones

Inundaciones afectan al menos 20 barrios tras desbordamientos y fallas en alcantarillado; hay daños en viviendas y vías.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
19 de marzo de 2026 - 06:04 p. m.
Las lluvias de las últimas horas dejaron al menos 14 emergencias en Cundinamarca, con afectaciones en vías y zonas residenciales.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Las lluvias recientes provocaron inundaciones en al menos 26 barrios de Facatativá, tanto en zona urbana como rural, tras el desbordamiento de ríos y quebradas y el colapso del sistema de alcantarillado. La emergencia dejó viviendas afectadas, vías anegadas y complicaciones en la movilidad, en medio de un panorama departamental marcado por más 117 atenciones de emergencias relacionadas con lluvias en 50 municipios.

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