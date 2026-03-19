En imágenes: así amaneció Facatativá tras jornada de lluvias que dejó graves afectaciones

Las lluvias recientes provocaron inundaciones en al menos 26 barrios de Facatativá, tanto en zona urbana como rural, tras el desbordamiento de ríos y quebradas y el colapso del sistema de alcantarillado. La emergencia dejó viviendas afectadas, vías anegadas y complicaciones en la movilidad, en medio de un panorama departamental marcado por más 117 atenciones de emergencias relacionadas con lluvias en 50 municipios.

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