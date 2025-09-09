No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

En imágenes: así se vive la emergencia en la vía al Llano tras derrumbe en Chipaque

Siguen los trabajos en la Vía al Llano para contener la contingencia por deslizamientos. Así está el panorama en el kilómetro 18.

Redacción Bogotá
09 de septiembre de 2025 - 07:03 p. m.
Desde las primeras horas de la mañana del lunes 8 de septiembre, un equipo de ANI y de autoridades departamentales adelantan labores de remoción y limpieza de escombros, con el fin de despejar los 100.000 m³ de este material que cayeron a la vía producto del derrumbe.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Continúan las afectaciones por cuenta del derrumbe ocurrido en el kilómetro 18 de la Vía al Llano, en jurisdicción del municipio de Chipaque. 22 volquetas, retroexcavadoras y otros equipos especiales trabajan a toda marcha para evacuar los 100.000 metros cúbicos de tierra que taponaron la vía.

Debido al impacto de la emergencia, las autoridades ordenaron la evacuación de tres familias y se mantienen con monitoreos constantes 10 viviendas más que podrían presentar afectaciones progresivas. Además, 190 vehículos de carga, la mayoría cargados con alimentos, permanecen represados.

Debido a la contingencia, la ANI mantiene la recomendación de usar como ruta alterna la Transversal del Sisga, que atraviesa los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta, la cual, además, tiene restricción para vehículos de más de 16 toneladas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

