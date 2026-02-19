Publicidad

En imágenes: así transcurre la marcha de apoyo al salario mínimo convocada por Gustavo Petro

Así transcurren las movilizaciones en apoyo al salario mínimo de COP 2.000.000 decretado por el presidente, Gustavo Petro.

Redacción Bogotá
19 de febrero de 2026 - 08:11 p. m.
El 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro convocó a una movilización para defender el salario mínimo de COP 2.000.000.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Este jueves, el presidente Gustavo Petro volverá a la Plaza de Bolívar para convocar a sus bases y a la ciudadanía en general, en defensa del salario mínimo de COP 2.000.000 (con auxilio de transporte) que decretó su gobierno en diciembre. El baño de masas se da a pocos días de las elecciones legislativas y consultas presidenciales.

