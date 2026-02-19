En imágenes: así transcurre la marcha de apoyo al salario mínimo convocada por Gustavo Petro

Este jueves, el presidente Gustavo Petro volverá a la Plaza de Bolívar para convocar a sus bases y a la ciudadanía en general, en defensa del salario mínimo de COP 2.000.000 (con auxilio de transporte) que decretó su gobierno en diciembre. El baño de masas se da a pocos días de las elecciones legislativas y consultas presidenciales.

