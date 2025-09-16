No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

En imágenes: así transcurrió movilización de gremios de transporte en Bogotá

1.500 miembros de diferentes asociaciones de transporte se congregaron en seis puntos de la ciudad.

16 de septiembre de 2025 - 11:17 p. m.
Este 16 de septiembre de 2025, cientos de motociclistas se movilizaron en Bogotá para rechazar la gestión de la administración de Carlos Fernando Galán, en materia de Movilidad.
Foto: Jose Vargas Esguerra

Este martes 16 de septiembre de 2025, cientos de motociclistas y conductores de varios gremios se movilizaron en Bogotá para rechazar las medidas de la administración distrital contra varios actores viales.

Protestaron en contra de la gestión en materia vial del alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaria de Movilidad, Claudia Díaz. Buscan llegar a acuerdos que solucionen los problemas de movilidad, puestos de control ilegales por parte de autoridades de tránsito, el mal estado de la malla vial, entre otras inconformidades. La manifestación incluyó caravanas y bloqueos parciales en vías principales de la capital.

