21 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
En medio de trancones y obras: así funciona el cerebro de la movilidad en Bogotá
Bogotá es la novena ciudad del continente con peor movilidad y todo un complejo sistema de acción y movimiento que requiere de una precisión quirúrgica para coordinarlos. Esto sucede en el centro de gestión del tránsito, un recinto conectado a 8.123 cámaras desde donde es posible observar todo lo que ocurre en las calles de la capital.
