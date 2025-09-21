No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
21 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.

En medio de trancones y obras: así funciona el cerebro de la movilidad en Bogotá

Bogotá es la novena ciudad del continente con peor movilidad y todo un complejo sistema de acción y movimiento que requiere de una precisión quirúrgica para coordinarlos. Esto sucede en el centro de gestión del tránsito, un recinto conectado a 8.123 cámaras desde donde es posible observar todo lo que ocurre en las calles de la capital.

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Catalina Mesa Urquijo

Catalina Mesa Urquijo

