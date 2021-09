¿En qué van los patrullajes militares de acompañamiento a la Policía en Bogotá?

Luego de las primeras 36 horas de patrullajes conjuntos entre el Ejército Nacional y la Policía Metropolitana, los hechos delictivos parecen no mermar por ahora, pero como bien se mencionó en su momento, esto hará parte de una estrategia que pretende impactar de manera periódica a las organizaciones criminales.

Kennedy fue la primera localidad en contar con presencia militar durante el pasado 15 de septiembre. Allí, en por lo menos cinco barrios, unidades conjuntas de soldados y policías se tomaron las calles para realizar actividades de desarme, vigilancia y control del territorio.

>LEA: Motociclista intentó robarse a niño de un año de los brazos de su madre, Kennedy: 12 homicidios en 31 días, ¿qué está pasando? y otras noticias de Bogotá

Un grupo conformado por Bosa, Los Mártires y Ciudad Bolívar, fue el segundo sector de ciudad en contar con la presencia de este esquema de seguridad, este 16 de septiembre, enfocado en disminuir dos delitos de alto impacto que están disparados, según la misma alcaldesa Claudia López.

Aunque se designaron 360 militares para la capital, no todos están saliendo activamente a las calles, estos patrullajes conjuntos cuentan con turnos de relevo en horas que han sido identificadas como de más operatividad de los criminales. Las autoridades han confirmado que, aunque se establecieron horarios para la presencia policial y militar, que van de las 5 a.m. a 9 a.m. y de 5 p.m. a 11 p.m. estas no serán los únicos momentos en los que patrullarán.

Le puede interesar: Metro de Bogotá: arrancan obras del deprimido de la calle 72 con Caracas

En cuanto al vecino municipio de Soacha, el ministro de Defensa Diego Molano estableció que más de 200 hombres arribaron allí para, igual que en Bogotá, acompañar a la Policía en lo que se llamó una estrategia disuasiva y de desarme a la ciudadanía.