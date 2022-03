En video: así intentaron robar a taxista en el sur de Bogotá

El delincuente intentó apuñalar al conductor de taxi, quien se resistió al atraco. Foto: Captura de pantalla

Un video grabado por un dispositivo instalado en un taxi, dejó en evidencia la forma en la que operar un señalado delincuente, a quien se le atribuyen, de acuerdo con los denunciantes, más robos bajo la misma modalidad.

Se trata de un hombre de entre 25 y 30 años quien tomó un taxi en la localidad de Chapinero con destino al sur de Bogotá, a donde aprovechándose de las condiciones del barrio, atentó contra la integridad del taxista.

Según se puede escuchar en el video, y el relato del afectado, el destino del hombre fue una angosta calle (que es en un solo sentido) del barrio Santa Librada, en la localidad de Usme. El supuesto pasajero, ya finalizado el servicio, le pregunta al conductor que “¿cuánto es?”, refiriéndose al costo de la carrera.

El taxista le respondió que tenía que pagarle $22.000, a lo que el falso usuario empieza a esculcar sus bolsillos como si fuera a pagar, pero a su vez desenfunda un cuchillo con el que amenaza al conductor, diciéndole que le del celular o “se la pego en el cuello”, refiriéndose a una puñalada.

En medio de forcejeo, el señalado delincuente logra abrir la puerta y huir del sitio, no sin antes intentar apuñalar al taxista en varias oportunidades, este último, por suerte, resultó ileso. “El tipo se sube solo al taxi y lo lleva a uno hasta esas calles que son bien angostas, entonces no se puede retroceder para ir a perseguirlo. Cuando yo salí de ahí no lo vi por ningún lado”, indicó el conductor.

Las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas amplíen los operativos en esta y otras localidades de la ciudad, no únicamente en el marco de las elecciones legislativas, sino para garantizar la seguridad en la ciudad.

