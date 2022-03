Plantón en rechazo a supuesto abuso sexual terminó en enfrentamientos en Bogotá

El plantón se extendió hasta la medianoche de este viernes. Foto: Captura de pantalla tomada de La' Flaca (Facebook)

Después de que esta semana saliera a la luz un presunto caso de abuso sexual a un menor de edad, que habría ocurrido dentro de un centro comercial de la localidad de Bosa, varios vecinos del sector se dieron cita la noche de este viernes para hacer un plantón en rechazo a lo sucedido.

La calma del evento acabó, dicen las autoridades, cuando varios manifestantes llegaron al lugar para “intentar ingresar de manera violenta al establecimiento” y a su paso habrían atacado a los uniformados que hacían presencia en el sitio.

Tras la llegada de varias unidades del Esmad, el ingreso al centro comercial fue evacuado, pero los enfrentamientos se extendieron a las cuadras aledañas. De acuerdo con el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, cinco personas fueron detenidas por alterar el orden público, mientras que cuatro menores de edad, que estarían participando de los desmanes, fueron aprehendidos.

“Se encontraban afectando las instalaciones del centro comercial, pero igualmente atacaron a los miembros de la Policía Nacional. Una patrullera recibió un golpe con objeto contundente que le afectó varias piezas dentales, igualmente un funcionario del Esmad recibe un golpe con elemento contundente, al parecer ladrillo, en su hombro, el cual le afectó la integridad”, señaló el general.

Después de conocer la situación, que acabó pasada la medianoche de este viernes, los encargados del centro comercial reiteraron que están colaborando con las autoridades. “Entregamos los videos de cámaras de seguridad y esperamos que la investigación se agilice con esto”, manifestó un vocero.

El presunto caso de abuso sexual, que fue denunciado por la madre de un menor de 16 años, habría sucedido en los baños del establecimiento, el pasado 2 de marzo, cuando un hombre lo abordó para preguntarle, precisamente, dónde encontraba un baño.

“Allí, él me dice que un hombre de más o menos 1,80 m se le acercó, y le preguntó dónde quedaban los baños. El señor le dice: “¿Usted me puede acercar al baño?, yo no conozco, yo no soy de acá de Bogotá”. Mi hijo se acerca al baño, y ahí el tipo lo intimida, le dice que se entre al último baño, y le da un billete de 50 mil pesos”, dijo la mamá del joven afectado.

