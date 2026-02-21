21 de febrero de 2026 - 05:07 p. m.
En video: incendio en el restaurante Gran Parrilla Boyacense
En la tarde del viernes 20 de febrero el Cuerpo de Bomberos de Bogotá atendió una conflagración en la carrera 30 con 71. Aunque no se reportaron lesionados, las autoridades investigan el origen de la emergencia en la estructura del reconocido restaurante bogotano.
