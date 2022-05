En video: víctimas de fleteo en el norte de Bogotá fueron atacadas a disparos

Los delincuentes se transportaban en dos motos. Las víctimas aseguran que los estaban siguiendo desde el banco en donde estaban realizando una consignación. Foto: Captura de video

En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que cuatro hombres, que se transportaban en dos motocicletas, atacaron con armas de fuego a una pareja en el norte de Bogotá, la cual había acabado de salir de un establecimiento bancario.

Mientras las personas esperan, dentro de su camioneta, a que abrieran el parqueadero del conjunto en donde viven, los delincuentes los abordaron, forcejearon para arrebatarles el bolso donde creían que había un dinero y, de manera indiscriminada, dispararon en tres oportunidades. Cada uno de los afectados por los atracadores recibió un disparo.

De acuerdo con el relato de las víctimas, el hecho ocurrió la semana pasada, pero hasta este lunes fueron dados de alta del centro asistencial, a donde tuvieron que ser remitidos debido a la gravedad de las heridas que sufrieron.

#URGENTE más #Inseguridad en @Bogota, esta vez en #Usaquen mujeres iban llegando a su apto son abordadas por sujetos que se movilizaban en 2 motos, atacan a ocupantes, oponen resistencia y les disparan. Hasta cuando ?? @manolitosalazar @Citytv @JeissonfVera @angieacamacho pic.twitter.com/a3bLC8zwOw — Gerardo Sarmiento Ch USAQUEN (@GerardoS_Usaque) April 29, 2022

El parte médico indica que, “por el tipo de bala, no morimos desangrados en cuestión de minutos. La bala que me destroza a mí el fémur se parte en tres pedazos y destroza el resto del hueso. Al salir del carro para pedir ayuda, no sentía las piernas”, señaló a Noticias Caracol una de las víctimas.

La otra persona, un hombre, también resultó con una herida de consideración que pudo haber acabado con su vida. “La bala pasa milímetros de su arteria inguinal, sale por la ingle, vuelve e ingresa por el escroto y se aloja nuevamente en su glúteo izquierdo”. “Pudo haber explotado sus testículos o hubiera podido morir desangrado en el momento en que pasó la arteria”, le indicaron los médicos.

Ahora bien, en cuanto a la supuesta suma de dinero, los afectados confirmaron que estaban en el banco consignando, más no retirando, por lo que creen que, “una mala información llevó a los delincuentes a perseguirnos, pero no teníamos ningún dinero”.

