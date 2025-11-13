Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
En VivoActualizado hace 36 segundos

En vivo: defensa solicita prisión domiciliaria para Ricardo González por crimen de Jaime M

Este jueves continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González por su participación en el homicidio del estudiante de las Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, ocurrido la madrugada del 31 de octubre, a la salida de una fiesta de disfraces en la localidad de Chapinero.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
13 de noviembre de 2025 - 04:45 p. m.
Video Thumbnail
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La diligencia, cuya conclusión se esperaba durante la jornada del miércoles, una vez más quedó aplazada. Tras dos horas y media de intervención de la abogada de González, y repetitivas fallas técnicas, las partes acordaron el aplazamiento.

La fiscal calificó de “interminable” la audiencia y el delegado de la procuraduría tuvo que intervenir en vista de que los mismos representantes debían asistir a la audiencia en la que se decidió que Juan Carlos Suárez, segundo implicado en el caso, irá a prisión.

Actualización claveHace 5 horas

Fiscalía analiza los videos que dan cuenta de la golpiza que sufrió Jaime Esteban Moreno

Respecto a los videos enviados por la defensa a los demás intervinientes que dan cuenta de la agresión, la Fiscalía ratificó la coautoría de González en el homicidio de Jaime Moreno.

“La manera en que se desarrollan esos hechos, demuestran que si el señor Ricardo no tenía intención de asesinar a Jaime, y si no existía un acuerdo previo para atacarlo, ¿por qué cuando vio que Juan Carlos Suárez (el otro implicado quien ya fue enviado a prisión) ya no estaba golpeando a Jaime, se le lanza encima para dejarlo en situación de indefensión?“, se pregunta la Fiscalía.

Señala la representante del ente acusador, además, que en los videos “se ven claramente los actos tácitos de coautoría del homicidio de Jaime Esteban”.

Actualización claveHace 5 horas

Conceden receso de 10 minutos solicitado por la defensa

Actualización claveHace 6 horas

"No hay inferencia razonable de que mi representado es coautor del delito de homicidio agravado" abogada defensora

La defensa, señala, además, que no se encontró evidencia que señale riesgos de no comparecencia, bajo el entendido de que González se entregó y que, contrario a lo que se dijo, no huyó hacia el exterior.

Actualización claveHace 6 horas

Defensa presenta argumentos para solicitar prisión domiciliaria

Marcela López, abogada defensora, señaló el arraigo de Ricardo González en la ciudad de Cartagena, estudios en el SENA e incuso reportes que dan cuenta de la buena conducta de González durante el periodo en el que prestó servicio militar, para señalar antecedentes de buen comportamiento que podrían incidir en la decisión de otorgarle prisión domiciliaria.

Actualización claveHace 6 horas

Abogada defensora continúa análisis de requisitos para imposición de medida de aseguramiento

Actualización claveHace 6 horas

Jueza da inicio a continuación de intervención de la defensa de Ricardo González

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Casio Jaime Esteban Moreno

Audiencia contra Ricardo González

Juan Carlos Suárez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.