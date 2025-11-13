En vivo: defensa solicita prisión domiciliaria para Ricardo González por crimen de Jaime M

Resume e infórmame rápido

La diligencia, cuya conclusión se esperaba durante la jornada del miércoles, una vez más quedó aplazada. Tras dos horas y media de intervención de la abogada de González, y repetitivas fallas técnicas, las partes acordaron el aplazamiento.

La fiscal calificó de “interminable” la audiencia y el delegado de la procuraduría tuvo que intervenir en vista de que los mismos representantes debían asistir a la audiencia en la que se decidió que Juan Carlos Suárez, segundo implicado en el caso, irá a prisión.

Respecto a los videos enviados por la defensa a los demás intervinientes que dan cuenta de la agresión, la Fiscalía ratificó la coautoría de González en el homicidio de Jaime Moreno.

“La manera en que se desarrollan esos hechos, demuestran que si el señor Ricardo no tenía intención de asesinar a Jaime, y si no existía un acuerdo previo para atacarlo, ¿por qué cuando vio que Juan Carlos Suárez (el otro implicado quien ya fue enviado a prisión) ya no estaba golpeando a Jaime, se le lanza encima para dejarlo en situación de indefensión?“, se pregunta la Fiscalía.

Señala la representante del ente acusador, además, que en los videos “se ven claramente los actos tácitos de coautoría del homicidio de Jaime Esteban”.

La defensa, señala, además, que no se encontró evidencia que señale riesgos de no comparecencia, bajo el entendido de que González se entregó y que, contrario a lo que se dijo, no huyó hacia el exterior.

Marcela López, abogada defensora, señaló el arraigo de Ricardo González en la ciudad de Cartagena, estudios en el SENA e incuso reportes que dan cuenta de la buena conducta de González durante el periodo en el que prestó servicio militar, para señalar antecedentes de buen comportamiento que podrían incidir en la decisión de otorgarle prisión domiciliaria.