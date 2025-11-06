En vivo: juez define si envía a prisión a Juan Carlos Suárez por crimen de Jaime Moreno

Resume e infórmame rápido

Este jueves 6 de noviembre continúa la audiencia de imputación de cargos contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado (de momento) por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, quien falleció tras sufrir una golpiza, en hechos que se registraron la madrugada del viernes 31 de octubre, en vía pública de la localidad de Barrios Unidos.

La diligencia continúa tras el pedido de aplazamiento que realizó la representación de la víctima. Tras cumplir el trámite de la imputación de cargos, solo queda pendiente que el juez defina la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, que hizo la Fiscalía.

Luego de que Suárez no aceptara cargos por homicidio agravado, se abre una puerta a un juicio en el que el imputado se enfrenta a penas de hasta 50 años. Así continúa la diligencia.

Debido a que, pasadas las 9:00 a.m. no estaban todas las partes conectadas, juez aplazó inicio de audiencia hasta las 9:40 a.m.