Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
En VivoActualizado hace 18 minutos

En vivo: juez define si envía a prisión a Juan Carlos Suárez por crimen de Jaime Moreno

Siga el minuto a minuto la continuación de la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez,único capturado por el homicidio del joven estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, que ocurrió en la madrugada del pasado 31 de octubre.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
06 de noviembre de 2025 - 02:11 p. m.
Video Thumbnail
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este jueves 6 de noviembre continúa la audiencia de imputación de cargos contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado (de momento) por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, quien falleció tras sufrir una golpiza, en hechos que se registraron la madrugada del viernes 31 de octubre, en vía pública de la localidad de Barrios Unidos.

La diligencia continúa tras el pedido de aplazamiento que realizó la representación de la víctima. Tras cumplir el trámite de la imputación de cargos, solo queda pendiente que el juez defina la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, que hizo la Fiscalía.

Luego de que Suárez no aceptara cargos por homicidio agravado, se abre una puerta a un juicio en el que el imputado se enfrenta a penas de hasta 50 años. Así continúa la diligencia.

Actualización claveHace 5 horas

Aplazan inicio formal de la audiencia a las 9:40 a.m.

Debido a que, pasadas las 9:00 a.m. no estaban todas las partes conectadas, juez aplazó inicio de audiencia hasta las 9:40 a.m.

Actualización claveHace 5 horas

Anuncian cambio de fiscal que llevará el caso

Actualización claveHace 5 horas

Juez da inicio a continuación de audiencia

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Juan Carlos Suárez

Audiencia contra Juan Carlos Suárez

Caso Jaime Esteba Moreno

Universidad de los Andes

Before Club

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.