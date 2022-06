Encuentran a Ángel Hernando Rodríguez, de 67 años, desaparecido en Bogotá

Encuentran a Ángel Hernando Rodríguez, de 67 años, desapareció en Bogotá. Foto: Twitter: @NOTICENTROC

Ángel Hernando Rodríguez Gantiva, de 67 años, fue buscado por su familia y las autoridades desde el pasado sábado 11 de junio de 2022. El hombre fue visto por última vez cuando salió de una vivienda ubicada en el barrio Los Cerezos con destino a una tienda, a las 10:45 de la mañana.

Sin embargo, sus familiares notificaron durante este lunes, 13 de junio, que el adulto mayor ya fue encontrado. Esta información fue brindada en medio del seguimiento que se realiza desde El Espectador.

“Él se encontraba en la calle 137 No. 91-97, conjunto Parque de los Cerezos, salió a comprar una prestobarba (máquina de afeitar) a la tienda de la esquina y no regresó más. No llevo celular y no sabemos si llevaba la cédula de ciudadanía. Solicitamos las cámaras al conjunto, pero (nos dicen) que hasta el lunes pueden revisarlas”, dijo un familiar de Rodríguez al poner la denuncia. Al parecer el hombre se desorientó en la ciudad y no supo como volver a casa.

De acuerdo con su familia y vecinos, el hombre desaparecido reside en Chía (Cundinamarca) —pero se encontraba en Bogotá desde el miércoles de la semana pasada (8 de junio)— y fue profesor de tejo en el Instituto de Deportes de ese municipio.

El señor Rodríguez ya se encuentra con su familia en la comodidad de su hogar.

