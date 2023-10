Encuentran a hombre y mujer asesinados a tiros en huerta de El Tintal

Residentes del barrio El Tintal reportaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas. Foto: Redes Sociales

Cuerpos sin vida continúan siendo encontrados en la capital. La mañana de este viernes 20 de octubre, residentes del barrio El Tintal en Kennedy reportaron el hallazgo de un hombre y una mujer, asesinados a tiros, en una huerta. La Policía está al frente de las indagaciones y unidades de la Sijin realizan el levantamiento de los cadáveres, pero no deja de preocupar la continuidad de asesinatos registrados en los últimos dos días.

Fue un ciudadano quien dio aviso a la Policía al ver los cuerpos inmóviles de las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 30 y 35 años. A las 8:00 de la mañana iniciaron las labores técnicas. “En estos momentos comenzamos la investigación con el fin de determinar las causas de estos homicidios”, señaló el coronel Javier Gallego, comandante operativo de la Policía de Bogotá. Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas.

La comunidad reportó el hallazgo también a través de redes sociales, anunciando el acordonamiento de una huerta. “Acaban de encontrar una pareja de jóvenes hombre mujer no superior a los 30 años, fallecidos en las cercanías a la huerta Obafinsuka de El Tintal, detrás de la universidad. Los policías no nos dejan acercar para hacer un reconocimiento, puesto que no sabemos si sean conocidos de la huerta o sean familiares de alguien que los esté buscando por desaparecidos”, señaló una habitante del sector. Vecinos también dijeron haber escuchado disparos la noche anterior.

Este reporte se registra a menos de 24 horas del hallazgo de dos hombres asesinados a tiros y abandonados en un lote baldío aledaño a las obras de ampliación de la calle 13. De hecho, entre el jueves 19 y viernes 20 de octubre, se han registrado al menos siete asesinatos en la ciudad, distribuidos en Fontibón (2), Usaquén Ciudad Bolívar, Suba, y ahora Kennedy.

Doble homicidio en Fontibón

El hallazgo ocurrió sobre las 6:00 a.m. cuando el cuadrante recibió una alerta para verificar una situación sospechosa en el lote contiguo a las obras de la ampliación de la calle 13. En este lugar, en medio de los escombros, yacían los cuerpos de dos hombres, conocidos en la zona por sus labores de reciclaje y, al parecer, otras actividades ilícitas que incluyen el hurto.

El CTI llevó a cabo la diligencia de inspección en la escena del hallazgo y confirmó que la causa de muerte fueron disparos en los miembros superiores del cuerpo, pero también habría signos que denotan una golpiza. También se confirmó que una de las víctimas estaba amarrada con un cable. Según Blu Radio, las víctimas eran conocidas en la zona como alias Stiven y alias Toyoto. Quienes los conocían los vinculan además del reciclaje a actividades ilícitas de venta de drogas.

