Encuentran dos nuevos cadáveres en Tunjuelito y Ciudad Bolívar

Durante el pasado martes, 1 de agosto, dos nuevos cuerpos fueron encontrados en diferentes zonas de la capital. Uno de ellos corresponde al de un hombre, de aproximadamente 50 años, cuyo cadáver fue encontrado bajo un arbusto del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, la comunidad alertó a las autoridades luego de percatarse de que no se movía ni respiraba la persona que yacía sobre el suelo, quien creían estaba tomando una siesta.

Los hechos ocurrieron en la diagonal 49 sur con 53 A y siguen siendo materia de indagaciones, pues el Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- realizó el levantamiento del occiso y recopiló material probatorio.

No obstante, y de acuerdo con ‘Blu Radio’, la víctima no presenta signos de violencia o tortura, lo que debilita la hipótesis de que se trató de un caso de ajuste de cuentas. Aunque no se descarta del todo, dado que el cadáver habría sido cubierto por hojas.

Su identidad no ha sido establecida aún, pues no portaba documentos de identificación. Un caso similar ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en donde encontraron el cuerpo de un hombre flotando en un caño de aguas lluvias.

Hasta este punto llegaron uniformados de la Policía de Bogotá luego de que los habitantes llamaran consternados tras el hallazgo. A diferencia del primer caso este sí presentaba señales de tortura, según indicó el equipo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, integrantes de la Sijín adelantan la investigación correspondiente y recopilan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para identificar quiénes abandonaron el cadáver que contaba con signos de descomposición.

