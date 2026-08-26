Endeudamiento y nuevos impuestos en Bogotá: las cuentas de la Secretaría de Hacienda

A partir de enero asumirá el cargo de Secretaria de Hacienda de Bogotá, encargada de asegurar la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Foto: Archivo Particular

El alcalde Carlos Fernando Galán sigue buscando la manera de obtener más recursos para financiar una de las mayores apuestas de su Plan de Desarrollo: el alumbrado inteligente. Lo ha intentado en varias oportunidades y por varias vías. La última: un proyecto de acuerdo que radicó ante el Concejo para ajustar algunos de los impuestos en la capital y aumentar el recaudo. Para conocer el porqué de la insistencia en la reforma hablamos con la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, quien, entre otras cosas, explica que la ciudad hoy tiene poco...