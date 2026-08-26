Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Endeudamiento y nuevos impuestos en Bogotá: las cuentas de la Secretaría de Hacienda

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, responde sobre el límite de endeudamiento de la ciudad, el nuevo cobro para alumbrado público mediante la sobretasa al predial y el destino de los incentivos tributarios.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
26 de agosto de 2026 - 06:09 p. m.
A partir de enero asumirá el cargo de Secretaria de Hacienda de Bogotá, encargada de asegurar la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
A partir de enero asumirá el cargo de Secretaria de Hacienda de Bogotá, encargada de asegurar la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Foto: Archivo Particular

El alcalde Carlos Fernando Galán sigue buscando la manera de obtener más recursos para financiar una de las mayores apuestas de su Plan de Desarrollo: el alumbrado inteligente. Lo ha intentado en varias oportunidades y por varias vías. La última: un proyecto de acuerdo que radicó ante el Concejo para ajustar algunos de los impuestos en la capital y aumentar el recaudo. Para conocer el porqué de la insistencia en la reforma hablamos con la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, quien, entre otras cosas, explica que la ciudad hoy tiene poco...

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Secretaría de Hacienda

Impuesto Predial

Alumbrado Público

Impuestos Bogotá

Finanzas Públicas

Ana María Cadena

Carlos Fernando Galán

PremiumSuscriptor

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.