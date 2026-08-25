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Energía, cultura ciudadana y apoyo europeo: otros retos del metro más allá de los rieles

Con casi el 80 % de avance, el megaproyecto de movilidad busca avanzar en sus apuestas de sostenibilidad y de cultura ciudadana. Desde la alcaldía resaltan que para consolidar la visión ha sido fundamental la cooperación internacional.

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Redacción Bogotá
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25 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
El Metro de Bogotá solo aumentará en un 0,07 % en el consumo de energía de la ciudad. / Gustavo Torrijos.
El Metro de Bogotá solo aumentará en un 0,07 % en el consumo de energía de la ciudad. / Gustavo Torrijos.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El gerente del Metro de Bogotá, Leonídas Narváez, lleva semanas haciéndole frente a varios reparos alrededor del mayor proyecto de movilidad de la capital: una denuncia por presunta corrupción; la muerte de un trabajador en una de las estaciones; las alertas de la interventoría por retrasos en algunos frentes de obra, y el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Todas, dice, se están investigando y atendiendo con celeridad, para cumplirles la promesa a los bogotanos de poner en marcha la primera línea en marzo de 2028.

Y para mantener el...

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Por Redacción Bogotá

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