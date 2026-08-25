Energía, cultura ciudadana y apoyo europeo: otros retos del metro más allá de los rieles

El Metro de Bogotá solo aumentará en un 0,07 % en el consumo de energía de la ciudad. / Gustavo Torrijos. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El gerente del Metro de Bogotá, Leonídas Narváez, lleva semanas haciéndole frente a varios reparos alrededor del mayor proyecto de movilidad de la capital: una denuncia por presunta corrupción; la muerte de un trabajador en una de las estaciones; las alertas de la interventoría por retrasos en algunos frentes de obra, y el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Todas, dice, se están investigando y atendiendo con celeridad, para cumplirles la promesa a los bogotanos de poner en marcha la primera línea en marzo de 2028.

Y para mantener el...