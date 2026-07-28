¿Energía solar en la fría Bogotá? el plan para reducir la factura de la luz

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Foto: Catalina Mesa Urquijo
Bogotá es una ciudad caracterizada por su clima frío, sus densas y blancas nubes e impredecible lluvia. Pero en medio de esa capa gris, sigue habiendo una oportunidad en la luz del sol. En el sur de la ciudad, se están sembrando paneles solares en los techos de dos Centros de Felicidad para generar energía a partir del sol.
Este piloto se ejecuta a través del programa Obras por Impuestos, de Enlaza Grupo de Energía de Bogotá (GEB), el cual, como explica su gerente Rodrigo Hernández, financia y desarrolla el proyecto, y cuando esté operando,...
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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