Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Energía solar en la fría Bogotá? el plan para reducir la factura de la luz

Tunjuelito y San Cristóbal harán parte de un piloto para generar energía con paneles solares en dos Centros de Felicidad y así distribuir energía a 2.000 hogares de estratos uno y dos, para reducir el costo de su factura en 50 %.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
28 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
default
default
Foto: Catalina Mesa Urquijo

Bogotá es una ciudad caracterizada por su clima frío, sus densas y blancas nubes e impredecible lluvia. Pero en medio de esa capa gris, sigue habiendo una oportunidad en la luz del sol. En el sur de la ciudad, se están sembrando paneles solares en los techos de dos Centros de Felicidad para generar energía a partir del sol.

Este piloto se ejecuta a través del programa Obras por Impuestos, de Enlaza Grupo de Energía de Bogotá (GEB), el cual, como explica su gerente Rodrigo Hernández, financia y desarrolla el proyecto, y cuando esté operando,...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Energía solar

paneles solares en Bogotá

Centro de felicidad

CEFE

Secretaría de Hábitat

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.