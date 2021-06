Enfrentamientos en Suba dejaron otro muerto en Bogotá en medio del paro nacional

Después de ocho semanas de haber iniciado el paro nacional en Bogotá y el país, la fuerza de las movilizaciones sociales ha disminuido considerablemente, en comparación con el escenario que se veía en las calles a principios de mayo. Sin embargo, en algunas zonas de la capital continúan presentándose plantones, así como hechos de violencia y enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública.

Ese fue el caso de la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando Cristian David Castillo fue herido de gravedad en su cabeza, mientras estaba en la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la avenida Suba, en medio de los disturbios que se presentaron en el lugar. A pesar de los intentos por salvarle la vida, murió cuando era trasladado en una ambulancia a un centro médico, producto de un paro cardiorrespiratorio generado por un golpe con objeto contundente, según dijo la Secretaría de Gobierno.

De la víctima se sabe, según la Secretaría de Gobierno, que trabajaba con su papá Edwar Castillo en una ferretería, en el barrio Rincón y que vivía en la calle 170. Además, según el relato de su padre, la noche de los hechos estaba de espectador mirando lo que pasaba, versión coincide con testimonios de personas en el sitio. El caso está en investigación y busca esclarecer las circunstancias en que perdió la vida Castillo, según expresó el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia, quien agregó que, a pesar del intento de diálogo, la violencia obligó a los agentes antimotines a intervenir. “Se solicita a la Fiscalía adelantar la inspección al cadáver y los actos urgentes”, dijo.

Hasta el momento no hay evidencia contundente que apunte a que la Policía sea la responsable del deceso. Sin embargo, videos y transmisiones en vivo que se hicieron desde ese sitio permiten hacer un panorama de lo ocurrido. La llamada “Primera Línea” informó en sus redes sociales lo ocurrido desde que algunas personas reportaron al herido. En las imágenes se observaba un lago hemático en el andén, en donde el joven recibía primeros auxilios.

Desde otro perfil se transmitió desde el momento en el que la ambulancia abandonó el lugar y cuando varias personas buscaban en el asfalto algún elemento con el que pudo haber sido impactado. A unos metros de donde fue herido el joven hallaron lo que señalaron como una aturdidora del Esmad, la cual se veía manchada de sangre, aunque, por la distancia, no es claro que sea el objeto que impactó a la víctima.

No obstante, el video que genera más sospechas es uno grabado instantes después de que el joven cayera al suelo. Allí se ve a un agente del Esmad revisar una maleta que pertenecería al herido. El morral fue encontrado luego por las personas que lo auxiliaron, pero no había dentro documentos que permitieran su identificación.

Hasta ahora el Distrito no ha dudado en señalar a la Fuerza Pública como responsable de esa muerte, al tiempo que pidieron una reforma a la Policía (algo que el actual comandante de la Policía de Bogotá no considera necesario). “Al Esmad y la Policía le exigimos acatar nuestras instrucciones y protocolos, mientras las desconozcan y no haya reforma eficaz a la Policía seguiremos teniendo riesgos a la vida”, declaró la alcaldesa Claudia López.

Tanto la administración como la Policía pidieron celeridad a la Fiscalía para esclarecer esta muerte de Castillo, que se suma a las de Michel David Reyes, Dylan Fabriany Barbosa, Daniel Alejandro Zapata y Jaime Alonso Fandiño, quienes perdieron su vida en hechos directamente relacionados con las protestas que iniciaron el pasado 28 de abril.