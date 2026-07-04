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04 de julio de 2026 - 10:00 p. m.

Enmascaradas, mujeres que reescriben el futuro de la lucha libre en Bogotá

En el corazón del barrio Policarpa, la lucha libre es protagonista con rostro de mujer. Detrás del brillo y las acrobacias, tres mujeres están reescribiendo el futuro de la lucha libre bogotana. No solo pelean contra un oponente; luchan para canalizar sus realidades y escapar de la rutina diaria. Así es un entrenamiento en una de las arenas más antiguas de Bogotá.

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Richard Alberto León Muñoz

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María Angélica García Puerto

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