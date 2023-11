Enmascarado atacó a conductor del SITP: lo bajó del bus y estrelló el vehículo

Por medio un video difundido por las redes sociales, se conoció un nuevo caso de inseguridad en Bogotá, en el que un conductor del SITP fue atacado y obligado a bajarse del vehículo por un hombre que portaba una máscara de payaso.

Los hechos, que ocurrieron en la localidad de Bosa, quedaron registrados en un video grabado por la víctima, a quien el delincuente le insiste que descienda del bus, mientras un Gestor de Diálogo del Distrito presencia el hecho y le pide también al conductor bajarse para proteger su seguridad.

El ataque al conductor del vehículo del SITP

“Papi, me estoy bajando porque usted me lo dice, yo no sé, ahí queda grabado. Yo me voy a bajar, hermano, porque no me voy a hacer matar acá, hermano”, dice el operador del SITP al funcionario de la Alcaldía, quien le responde: “No es porque yo se lo diga, es por su protección”.

Asimismo, se escucha que desde el centro de monitoreo de Transmilenio le preguntan al operador si el bus puede retornar, a lo que el hombre enmascarado responde que no y que el conductor fue sacado del vehículo durante la manifestación.

“Cuál retornar, le tocó bajarse. Cuál retornar, le tocó bajarse porque hay unos encapuchados en la manifestación”, dijo el delincuente, quien logró tomar el volante del SITP y avanzar a toda velocidad. Tras pasar un semáforo en rojo se estrella con una camioneta Renault Duster, por lo que, de inmediato, se ve obligado a bajarse del bus y huir.

Este suceso ocurrió en medio de los bloqueos que realizaron en la calle 65 sur, durante el domingo 19 de noviembre. Al parecer, personas encapuchadas se enfrentaron con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo ESMAD), a quienes les lanzaron objetos contundentes. Hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá u otra autoridad.

¿Qué dijo Transmilenio sobre el hombre enmascarado?

Por su parte, Transmilenio emitió un comunicado en el que rechazó lo sucedido y pidió respeto por los funcionarios del sistema. “Transmilenio S.A. pide respeto por el personal del sistema y hace un llamado a todos los actores viales a encontrar canales de comunicación asertivos que permitan la resolución de conflictos en medio de un percance”. De igual manera, informó que en lo corrido del año se han reportado más de 250 agresiones físicas a operadores del sistema en medio del ejercicio de su trabajo.

“Reiteramos que quienes estén involucrados en estos actos pueden ser sancionados por la Ley hasta con tres años de cárcel por agresión a personas con actividades públicas”, agregó la empresa.

