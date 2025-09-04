Entra en operación subestación eléctrica que alimentará al Regiotram de Occidente

Suministro eléctrico para el regiotram asegurado: entró en operación la subestación eléctrica a de El Corzo, que suminstrará la energía necesaria para la operación del sistema Regiotram de Occidente, proyecto que se avizora como el primer tren ligero eléctrico de pasajeros del país. Foto: Gobernación de Cundinamarca

El suministro eléctrico para el Regiotram de Occidente ya es una realidad. Esta semana entró en operación la subestación eléctrica de El Corzo, que abastecerá la energía necesaria para el funcionamiento del sistema Regiotram, proyecto que se perfila como el primer tren ligero eléctrico de pasajeros del país.

La subestación de El Corzo es la primera de dos que tendrá el sistema ferroviario. Esta instalación, además de alimentar el sistema de trenes y de ser el primer enlace del Regiotram con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), permitirá atender la creciente demanda de energía en municipios como Madrid, Mosquera, Funza y Facatativá. De acuerdo con las autoridades departamentales, se estima que unas 226.000 personas se verán beneficiadas.

“El 30 % de la capacidad de esta planta cubrirá el 100 % del suministro necesario para el funcionamiento del tren; el 70 % restante mejorará la calidad y continuidad del servicio eléctrico para 200.000 usuarios en el área de influencia. La otra subestación, ubicada en el PK5 en Bogotá, presenta un avance del 80 % en su construcción”, anunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

La subestación opera con sistemas digitales y control remoto desde Bogotá, lo que garantiza fiabilidad y capacidad de respuesta ante contingencias. Cuenta con dos transformadores de 40 MVA (megavoltiamperios), para una capacidad total de 80 MVA, con doble circuito de transmisión y cuatro puntos de suministro que garantizan la continuidad del servicio.

De los 20 circuitos que se espera que entren en operación en 2025, ya están funcionando tres. El gobernador señaló que la obra tuvo un impacto importante en la economía de la región al generar 200 empleos durante su construcción y tendrá, además, un componente ambiental considerable pues “con su operación se dejarán de emitir más de 140.000 toneladas de CO₂, aportando a la protección de nuestros ecosistemas”, puntualizó el mandatario.

Regiotram de Occidente: características del sistema

El Regiotram de Occidente recorrerá 39,6 kilómetros entre Bogotá y los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, con 17 estaciones. Según la Gobernación, su operación reducirá los tiempos de viaje en un 60 %, movilizando diariamente a más de 140.000 pasajeros.

Se estima que el sistema alcanzará una capacidad de hasta 40 millones de usuarios al año.

“Tendremos inicialmente 4 frentes de trabajo sobre el corredor, que se irán ampliando con el avance de las semanas. Estos permitirán construir no solo las dos vías férreas con estándares internacionales, sino también las 17 estaciones de pasajeros a lo largo de sus cerca de 40 kilómetros, los pasos a nivel y a desnivel, los sistemas de seguridad y control, y toda la infraestructura necesaria para operar el sistema con 16 trenes eléctricos”, añadió el gobernador.

El proyecto cuenta con una inversión de 2,9 billones de pesos. Su entrada en operación entre Facatativá y el sector de Fontibón está proyectada para el segundo semestre de 2027. El tramo restante hasta el centro de Bogotá se completará en 2029.

Adicionalmente, el corredor cuenta con una sola vía con 42.500 traviesas, en su mayoría de madera. Estas serán reemplazadas por dos vías con 141.000 nuevas traviesas de concreto, separadas cada 60 centímetros para mejorar la estabilidad y durabilidad

