Entre cambios y giros pendientes: así van las obras en Bogotá cofinanciadas por la Nación

Después de dos años de reuniones largas, debates mediáticos, propuestas y conciliaciones, el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán zanjaron un acuerdo: poner en marcha un plan concreto para restaurar el San Juan de Dios. Foto: Alcaldía de Bogotá.

La relación entre el gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán y la administración del presidente Gustavo Petro se ha movido en una cuerda tensa, sin romperse del todo, y hasta podría decirse que entre la sutil línea divisoria entre lo privado y lo público. Ante los reflectores de la opinión pública, con las redes sociales y las alocuciones como escenario, ambos mandatarios han manifestado sus diferencias sobre el modelo de ciudad y el futuro de proyectos en marcha como el Metro. Sin embargo, a nivel privado, entre reuniones, anuncios...