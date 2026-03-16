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Entre cambios y giros pendientes: así van las obras en Bogotá cofinanciadas por la Nación

A cinco meses de que el nuevo inquilino de la Casa de Nariño se posesione, el Concejo de Bogotá citó a un debate de control político para conocer en qué estado quedan los proyectos para la ciudad cofinanciados por la Nación y cómo ha sido la relación del Distrito con el Gobierno Nacional estos cuatro años.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
17 de marzo de 2026 - 01:23 a. m.
Después de dos años de reuniones largas, debates mediáticos, propuestas y conciliaciones, el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán zanjaron un acuerdo: poner en marcha un plan concreto para restaurar el San Juan de Dios.
Después de dos años de reuniones largas, debates mediáticos, propuestas y conciliaciones, el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán zanjaron un acuerdo: poner en marcha un plan concreto para restaurar el San Juan de Dios.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

La relación entre el gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán y la administración del presidente Gustavo Petro se ha movido en una cuerda tensa, sin romperse del todo, y hasta podría decirse que entre la sutil línea divisoria entre lo privado y lo público. Ante los reflectores de la opinión pública, con las redes sociales y las alocuciones como escenario, ambos mandatarios han manifestado sus diferencias sobre el modelo de ciudad y el futuro de proyectos en marcha como el Metro. Sin embargo, a nivel privado, entre reuniones, anuncios...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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