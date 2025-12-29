Logo El Espectador
Bogotá
Entre cierre de brechas y tensiones con los docentes: así fue la educación en 2025

La secretaria de Educación, Isabel Segovia, destacó los principales avances administrativos, así como la atención a primera infancia, el cierre de brechas y proyecto de vida. Un año en el que también estuvo marcado por protestas del magisterio y nuevas denuncias de abuso sexual que obligó a una mesa de trabajo con la Procuraduría. Ahora, con uno de los presupuestos más altos en 2026, el sector tiene el reto de seguir garantizando entornos seguros, reforzar el aprendizaje básico y no dejar que ningún niño esté fuera del sistema.

María Angélica García Puerto
29 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
22 entornos escolares con problemáticas de inseguridad, salud o movilidad fueron intervenidos. / Óscar Pérez
¿Cuáles fueron los principales avances para el sector en este 2025?

Este año logramos que los fondos educativos llegaran la primera semana de enero, y los tenemos ya listos para girarlos la primera semana de 2026. El 26 de enero arrancarán todos los apoyos que contratamos para los niños con discapacidad, porque antes era desde marzo. Tenemos los contratos con vigencias futuras para iniciar las jornadas complementarias junto a la Secretaría de Cultura. Cambiamos todo el sistema de matrícula para que el sistema fuera más rápido y cercano...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
