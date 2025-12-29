Entre cierre de brechas y tensiones con los docentes: así fue la educación en 2025

22 entornos escolares con problemáticas de inseguridad, salud o movilidad fueron intervenidos. / Óscar Pérez Foto: Óscar Pérez

¿Cuáles fueron los principales avances para el sector en este 2025?

Este año logramos que los fondos educativos llegaran la primera semana de enero, y los tenemos ya listos para girarlos la primera semana de 2026. El 26 de enero arrancarán todos los apoyos que contratamos para los niños con discapacidad, porque antes era desde marzo. Tenemos los contratos con vigencias futuras para iniciar las jornadas complementarias junto a la Secretaría de Cultura. Cambiamos todo el sistema de matrícula para que el sistema fuera más rápido y cercano...