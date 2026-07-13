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Entre control a Galán y la sombra de De la Espriella: así retoma el Concejo

Los voceros de las bancadas hablan de las prioridades en este nuevo período, el control político a la administración y cómo se miden las fuerzas políticas de cara a la nueva relación Distrito-Nación.

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Redacción Bogotá
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14 de julio de 2026 - 12:17 a. m.
El Concejo de Bogotá arranca un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el segundo semestre de 2026. Estos son sus planes.
El Concejo de Bogotá arranca un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el segundo semestre de 2026. Estos son sus planes.
Foto: Cortesía

Los 45 concejales de Bogotá reiniciaron labores para el nuevo semestre de sesiones ordinarias. La particularidad es que este coincide con la llegada del presidente electo Abelardo De la Espriella a la Casa de Nariño y, con ello, un esperado giro en la agenda con la ciudad, sobre todo en materia de seguridad y movilidad. De ahí que los partidos ya se estén reuniendo a puerta cerrada para definir su posición de cara al nuevo gobierno y sus proyectos, en especial los relacionados con la capital.

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Por Redacción Bogotá

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