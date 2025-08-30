Entre el dolor y las preguntas: Cajicá tras la muerte de Valeria Afanador

Hay luto en Cajicá por la muerte de la niña Valeria Afanador, de 10 años, quien desapareció el 12 de agosto y la encontraron el 29, en zona rural del municipio. Foto: Óscar Pérez

Han pasado poco menos de 24 horas desde que las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 12 años que desapareció el pasado 12 de agosto en zona rural de Cajicá. En las calles del municipio se aprecia un sol radiante, sin embargo, no es un buen día, la confusión, la consternación y el luto se advierte en la cara de los locales.

Desde las primeras horas de la mañana la bandera que ondea en la plaza principal permanece a media asta y las instituciones del municipio se preparan para los tres días de duelo que...