Entre el estrés y el asfalto: la otra cara de los conductores del SITP

Conductores de Transmilenio y el SITP realizaron un plantón y luego marcharon por la avenida El Dorado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La mayoría de los conductores del SITP viven con el cuerpo en movimiento y la mente al límite. Jornadas extenuantes, miedo, estrés, ansiedad y cansancio acumulado son sensaciones que genera el oficio. La cabina del bus es su oficina, su refugio y, a veces, su trampa. Dependiendo del concesionario (Bogotá tiene 18 operadores, con 24.303 conductores) los recorridos, tratos y condiciones varían. Aunque tienen un sindicato robusto, el existir tantos empleadores dificulta su labor.

Escenas como la agresión verbal que sufrió un conductor por cuenta...