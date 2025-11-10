Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Entre el estrés y el asfalto: la otra cara de los conductores del SITP

Mantener activo el transporte público requiere el esfuerzo significativo de miles de conductores. En medio de jornadas complejas, maltratos e insultos, son responsables de llevar a los bogotanos a su destino de forma segura, labor a veces invisibilizada.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
10 de noviembre de 2025 - 02:00 a. m.
Conductores de Transmilenio y el SITP realizaron un plantón y luego marcharon por la avenida El Dorado.
Conductores de Transmilenio y el SITP realizaron un plantón y luego marcharon por la avenida El Dorado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La mayoría de los conductores del SITP viven con el cuerpo en movimiento y la mente al límite. Jornadas extenuantes, miedo, estrés, ansiedad y cansancio acumulado son sensaciones que genera el oficio. La cabina del bus es su oficina, su refugio y, a veces, su trampa. Dependiendo del concesionario (Bogotá tiene 18 operadores, con 24.303 conductores) los recorridos, tratos y condiciones varían. Aunque tienen un sindicato robusto, el existir tantos empleadores dificulta su labor.

Escenas como la agresión verbal que sufrió un conductor por cuenta...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Movilidad

SITP

Transporte público

Transmilenio

Conductores SITP

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.