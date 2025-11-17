Logo El Espectador
Bogotá
Entre el título y la incertidumbre: dos caras de la expropiación del suelo en Bogotá

Mientras en Ciudad Bolívar el Distrito usa la figura jurídica de la expropiación para titular viviendas y legalizar barrios, un grupo de residentes en Usaquén teme que el mismo instrumento termine sirviendo para sacarlos de sus predios.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
17 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
Sector de Santa Ana Occidental, entre calles 106 y 110, y carreras 7 y 9.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La expropiación es una figura legal que usan las administraciones como último recurso para garantizar el desarrollo de una obra o proyecto de interés general cuando se complica la gestión predial (un particular no quiere vender, por ejemplo).

Esta herramienta (calificada en ocasiones como injusta por quienes terminan despojados, pero necesaria a ojos del progreso) ha servido para que en Bogotá avancen varias iniciativas. Pero su aplicación no deja de ser un desafío, como lo demuestran dos casos en curso en la capital.

En Ciudad Bolívar, por...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
