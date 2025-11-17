Entre el título y la incertidumbre: dos caras de la expropiación del suelo en Bogotá

Sector de Santa Ana Occidental, entre calles 106 y 110, y carreras 7 y 9. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La expropiación es una figura legal que usan las administraciones como último recurso para garantizar el desarrollo de una obra o proyecto de interés general cuando se complica la gestión predial (un particular no quiere vender, por ejemplo).

Esta herramienta (calificada en ocasiones como injusta por quienes terminan despojados, pero necesaria a ojos del progreso) ha servido para que en Bogotá avancen varias iniciativas. Pero su aplicación no deja de ser un desafío, como lo demuestran dos casos en curso en la capital.

En Ciudad Bolívar, por...