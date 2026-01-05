Logo El Espectador
Bogotá
Entre la ilusión y la incertidumbre: venezolanos en Bogotá ante la caída de Maduro

La captura de Nicolás Maduro sacudió a la comunidad venezolana en Bogotá. Mientras algunos celebran el fin de una etapa, otros advierten que la ilusión de volver aún contrasta con la desconfianza y las heridas abiertas de la diáspora.

Juan Camilo Parra
05 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Robert Campos, 26 años. Manifestación en Plaza de Lourdes, Bogotá.
Foto: Daniela Rojas

Robert Campos tenía 20 años cuando salió de Venezuela rumbo a Colombia, luego de vivir de cerca las protestas de 2016 y 2017. Recuerda estudiantes arrastrados por la policía, heridos y muertos, hospitales sin medicamentos y anaqueles vacíos. “Salir a la calle era vivir con miedo”, dice. La decisión de migrar llegó tras una experiencia que lo marcó: su madre murió luego de una operación en un hospital donde no había anestesia ni insumos médicos. Hoy, con 26 años, Robert vive en Bogotá. Observa la noticia con alivio, pero también con...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
