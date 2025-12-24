Logo El Espectador
Bogotá
Entre villancicos y flores: la “Navidad fumable” que rompió la tradición en Bogotá

En una esquina de Chapinero, en Casa Orquídea, un nuevo club cannábico, se llevó a cabo la primera “novena fumable”. En medio de villancicos resignificados, humo y pedagogía, el encuentro también nutrió el debate de la clandestinidad y el uso de la planta para tratamientos medicinales.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
24 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
La música, el humo y la conversación marcaron una Navidad distinta para quienes participaron en la primera novena fumable abierta al público en Bogotá.
Foto: Juan Camilo Parra

Detrás de una versión reggae de Campanas de Belén, el tradicional villancico que interpreta un hombre de largas rastas al ritmo de un cajón peruano, suena el timbre. El dedo delgado de Daniel Benavides*, con señales que evidencian años de labores de cultivo, espera a que este suene unos segundos. Del portón café que encierra la casona blanca aparece Brayan Espinosa, fundador de Casa Orquídea. Detrás de él, Ramón, un bulldog inglés. Es 23 de diciembre y en este lugar, ubicado entre árboles en la calle 61 con carrera 11, están a punto de...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
