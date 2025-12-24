Entre villancicos y flores: la “Navidad fumable” que rompió la tradición en Bogotá

La música, el humo y la conversación marcaron una Navidad distinta para quienes participaron en la primera novena fumable abierta al público en Bogotá. Foto: Juan Camilo Parra

Detrás de una versión reggae de Campanas de Belén, el tradicional villancico que interpreta un hombre de largas rastas al ritmo de un cajón peruano, suena el timbre. El dedo delgado de Daniel Benavides*, con señales que evidencian años de labores de cultivo, espera a que este suene unos segundos. Del portón café que encierra la casona blanca aparece Brayan Espinosa, fundador de Casa Orquídea. Detrás de él, Ramón, un bulldog inglés. Es 23 de diciembre y en este lugar, ubicado entre árboles en la calle 61 con carrera 11, están a punto de...