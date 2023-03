Entregan 23 viviendas en Usme a mujeres cuidadoras de adultos mayores, niñas y niños

Las mujeres beneficiadas son madres cabeza de familia, quienes se dedican al cuidado. Foto: Secretaría Distrital del Hábitat

La Secretaría Distrital de Hábitat y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, entregaron 23 viviendas de interés prioritario (VIP) en la localidad de Usme a mujeres que son madres, cabeza de familia y se dedican al cuidado de familiares que son niñas, niños, personas en condición de discapacidad y adultos mayores.

Las viviendas hacen parte de la urbanización Usme 1, ubicadas en el barrio Monteblanco. De acuerdo con el Distrito, este proyecto está conformado por 348 apartamentos VIP divididos en dos etapas: la primera cuenta con 192 viviendas, las cuales están 100% comercializadas y a la fecha ya se han escriturado 186 hogares; y la segunda tiene 156 viviendas que están siendo comercializadas desde febrero a través del listado de 313 hogares remitido por Hábitat.

Los apartamentos están ubicados frente a la estación de Policía de Usme y tiene vías cercanas como el cruce de la avenida Caracas y la diagonal 97ª. Asimismo, el Distrito “invirtió $6.148.392.696 en aportes entregados por la Secretaría del Hábitat. Y cada hogar, fue beneficiario de un subsidio distrital de vivienda en especie por $17.667.795, equivalente al 38% sobre el precio del inmueble”, informó la cartera de Hábitat.

Cabe recordar, que las familias también aportaron recursos propios cercanos a los $20.000 millones, dineros que provienen de cesantías y créditos hipotecarios, entre otros.

Las viviendas cuentan con un área construida de 45,27 metros cuadrados, tienen dos habitaciones, sala, comedor, cocina con calentador de agua, mesón de acero inoxidable y enchape en el piso, baños y ducha.

“Esto es la materialización del deseo de muchos hogares y familias de tener un lugar digno donde vivir. Por eso, desde el sector Hábitat seguimos comprometidos con adelantar acciones que garanticen que cada vez más personas y hogares vulnerables en Bogotá puedan acceder a vivienda propia”, señaló Nadya Rangel, secretaria del Hábitat.

Por su parte, Juan Guillermo Jiménez Gómez, gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, compartió que “este proyecto que apunta a reducir el déficit de vivienda en la ciudad está dirigido a todas esas personas que se encargan de cuidar adultos, niños, personas en condición de discapacidad; es un proyecto que busca ayudarle a las personas que cuidan a otros, a cuidar mejor”.

¿Quiénes son las beneficiarias?

Las mujeres a quienes se les entregó las viviendas pertenecen a población vulnerable, nunca han sido propietarias de algún predio en Colombia, no habían sido beneficiarias de subsidios de vivienda y estaban postuladas ante la Secretaría Distrital.

“Tengo 60 años y trabajo en casas de familia medio tiempo, porque el otro medio tiempo me dedico cuidar a mi hijo que tiene discapacidad. Yo me inscribí en la Secretaría del Hábitat y empecé a ahorrar. Para el 2021 hubo una feria de vivienda y yo me fui a ver qué había para nosotros y ahí fue cuando me hablaron de este proyecto de Usme 1″, compartió Blanca Lucía Castillo, madre cuidadora cabeza de familia y beneficiaria de la entrega de las viviendas.

Para Sandra Forero, vendedora informal de postres, gracias a su perseverancia y disciplina ahorrando, hoy pudo adquirir una vivienda.

“Quiero invitar a todas las personas que en verdad tengan el sueño de tener una vivienda que haciendo un esfuerzo se puede lograr. Realmente, que sí se puede, la verdad que el esfuerzo de uno vale, y hoy empecé hacer de mi sueño una realidad. Mil gracias a todos los que han colaborado para que este sueño sea posible y a Dios primero que todo”, manifestó.

Por su parte, Laura Alejandra, de 19 años, quien también es beneficiaria de Jóvenes a la U, señaló que en su vida ha tenido dos logros muy importantes, “el primero es que hoy estoy recibiendo con mi mamá nuestro propio apartamento en Usme, esto es lo más satisfactorio en mi vida y en la de mi mamá. El segundo logró es hacer parte del programa de Jóvenes a la U, en donde puedo estudiar en una universidad”.

En medio de la entrega también hubo hombres beneficiados, uno de ellos es Edison de Jesús Valladales Ramírez, padre cabeza de hogar, cuidador de sus dos hijos, de 9 y 5 años. Él compartió que su esposa falleció y quedó solo a cargo de su familia. “Estoy muy feliz de estar en este día tan maravilloso y bendecido por lograr un apartamento propio y nuevo en Bogotá, muchísimas gracias”.

