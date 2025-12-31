Entrenubes: 25 años de niebla, memoria barrial y resistencia verde en el sur de Bogotá

El parque cuenta con 701 hectáreas, un perímetro de más de 32 km rodeado por 104 barrios de estratos 1 y 2 que hoy conservan relictos de bosque altoandino y subpáramo, entre los 2.800 y casi 3.000 metros de altura. Foto: Secretaría de Ambiente

Mientras la cotidianidad de la ciudad hierve entre cientos de miles de carros y motos, afanes, pitos, cementos y oficinas, en lo alto del suroriente bogotano persiste una neblina terca que atestigua en silencio y parece resistirse al tiempo. No es solo humedad, es memoria. Allí, donde la gente aprendió a decir que caminaba cerca del cielo, nació hace 25 años el parque distrital ecológico de montaña Entrenubes, el área protegida más antigua del Distrito y, quizá, la más simbólica de todas.

En contexto: