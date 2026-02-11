Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Envían a la cárcel a hombre que agredió a un policía en la localidad de Suba

Un juez le impuso medida de aseguramiento por violencia contra servidor público y daño en bien ajeno agravado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
11 de febrero de 2026 - 07:36 p. m.
El agresor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente,
El agresor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente,
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Álvaro Javier Salgado Baleta, por agredir a un patrullero de la Policía Nacional en hechos ocurridos el pasado 10 de febrero en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. El hecho fue registrado en video y compartido ampliamente en redes sociales, lo que aceleró la repercusión pública del caso.

La decisión se produjo tras la imputación realizada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bogotá, que le atribuyó los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, ambas conductas agravadas. Pese a las pruebas en video que dan cuenta de la conducta violenta, el procesado no aceptó los cargos.

La versión oficial señala que los hechos se registraron en vía pública, en medio de un aparente acto de intolerancia derivado de un incidente vial. Según ente investigador, el señalado habría golpeado con una carreta el vehículo institucional en el que se movilizaban varios uniformados.

Posteriormente, el capturado habría arremetido contra la patrulla, golpeando uno de los espejos laterales y el vidrio panorámico. Durante esa acción, se causó una lesión en una de sus manos.

En el momento en que uno de los policías descendió del vehículo, el procesado le propinó varios golpes en el rostro. El uniformado resultó lesionado y el señalado fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía.

¿Qué pena podría enfrentar?

El delito de violencia contra servidor público contempla penas de prisión que pueden oscilar entre cuatro y ocho años, dependiendo de las circunstancias del caso. Al tratarse de conductas agravadas y no conciliables, el proceso penal continuará mientras el imputado permanece privado de la libertad en establecimiento carcelario.

Cabe recordar que la medida de aseguramiento no constituye una condena, pero, tal y como lo consideró el juez, se cumplen los requisitos legales para restringir la libertad del procesado mientras avanza la investigación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Agresión a policía en Bogotá

Ciudadano golpeó a policía en Bogotá

Agresión a vehículo de la policía

Álvaro Salgado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.