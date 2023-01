Envían a prisión a seis policías por presuntos secuestros extorsivos en Bogotá

Durante la audiencia de legalización de captura y de imputación de cargos, los uniformados señalados del delito de presunto secuestro extorsivo agravado, cruzaron varias palabras y se rieron en repetidas oportunidades. Foto: Captura de pantalla audiencia

A prisión, y de manera preventiva, fueron enviados a la cárcel seis policías que estarían involucrados en dos casos de secuestro y extorsión en la localidad de Engativá, en el occidente de la capital del país.

Los hechos se habrían presentado ente marzo y mayo de 2022, momento en el que los uniformados presuntamente secuestraron a dos personas, a quienes les pidieron entre 10 y 20 millones de pesos para ser dejados en libertad. De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados usaban supuestas órdenes de captura para abordar a las víctimas y manipularlas para recibir dinero a cambio de no proceder con la judicialización.

“Este grupo de uniformados, al parecer, contactaba a particulares y les hacían creer que estaban involucrados en algún delito y con supuestas órdenes de captura los conducían a una instalación oficial. En los reportes, las víctimas señalaron que varios policías se valieron de sus cargos y posición para intimidarlas y conducirlas mediante engaños”, indicó la fiscal del caso.

Uno de los casos ocurrió el 9 de marzo del año pasado, cuando un hombre identificado como D. Rey Ramírez se movilizaba en un vehículo Ford Fiesta blanco por la localidad de Engativá, momento en el que fue abordado por dos uniformados de la Policía que se movilizaban en una motocicleta de la institución. Aparentemente, los efectivos le habrían notificado Rey Ramírez, que tenía una orden de captura, por lo que era necesario que se traslada al CAI de la Policía.

Ya en el complejo policial, el hombre habría sido retenido entre las 6:00 p. m. y las 11:00 p. m. a causa de la supuesta orden de captura. Los uniformados le habrían dicho a la víctima que no harían efectiva la judicialización siempre y cuando les giraran $10 millones. La Fiscalía logró establecer que la víctima alcanzó a hacer dos consignaciones, vía Nequi, una por $330 mil y otra por $600 mil. Tras varias horas en la estación, Rey Ramírez logró escapar de las autoridades y recuperar su libertad.

De esta manera, los uniformados, identificados como C. Soto Álvarez (subteniente), J. Durán Rodríguez, D. Causil Sierra, C. Quinayas Franco, E. Montes Castro y D. Sánchez Díaz (patrulleros), fueron imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado, el cual no aceptaron.

Ante las pruebas presentadas en su contra, un juez de control de garantías los envió a la cárcel de manera preventiva mientras inicia el juicio por estos casos.

Según informó recientemente el general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá, en el último año han sido destituidos 59 agentes adscritos a la institución como resultado de investigaciones disciplinarias.

En ese sentido, en lo corrido de 2022 se adelantaron 2.208 investigaciones a uniformados que resultaron en 158 sanciones, entre ellas 59 suspensiones, 35 multas y 5 amonestaciones.

