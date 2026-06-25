Es feminicidio: así va el caso Natalia Villalba y la búsqueda del británico sospechoso

Natalia Villalba, de 36 años, fue encontrada en un apartamento de rentas cortas en Chapinero. Un británico es el principal sospechoso. Foto: Archivo Particular

La Fiscalía Seccional Bogotá tipificará como femicidio la muerte de Natalia Villalba de 36 años, a quien encontraron sin vida, dentro de una maleta, en un apartamento en Chapinero. Las pistas halladas en el apartamento 702, del edificio Morph, ubicado en inmediaciones al Parque de la 93, indican que hubo un intento de encubrir lo ocurrido con la modelo cucuteña, cuyo cuerpo será entregado en las próximas horas a su familia, para ser trasladado a su ciudad natal.

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