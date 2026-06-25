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Es feminicidio: así va el caso Natalia Villalba y la búsqueda del británico sospechoso

Una orden de captura trámite y la tipificación del caso de feminicidio definirán el rumbo del caso. Un británico, sospechoso del crimen, estaba bajo vigilancia en Reino Unido por acoso. No obstante, logró evadir a las autoridades, salir de Bournemouth y llegar a Bogotá.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
26 de junio de 2026 - 02:11 a. m.
Natalia Villalba, de 36 años, fue encontrada en un apartamento de rentas cortas en Chapinero. Un británico es el principal sospechoso.
Natalia Villalba, de 36 años, fue encontrada en un apartamento de rentas cortas en Chapinero. Un británico es el principal sospechoso.
Foto: Archivo Particular

La Fiscalía Seccional Bogotá tipificará como femicidio la muerte de Natalia Villalba de 36 años, a quien encontraron sin vida, dentro de una maleta, en un apartamento en Chapinero. Las pistas halladas en el apartamento 702, del edificio Morph, ubicado en inmediaciones al Parque de la 93, indican que hubo un intento de encubrir lo ocurrido con la modelo cucuteña, cuyo cuerpo será entregado en las próximas horas a su familia, para ser trasladado a su ciudad natal.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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