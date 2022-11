“Inaudito que URI no recibiera la denuncia”, alcaldesa sobre mujer abusada en TM

Su publicación ha despertado todo tipo de opiniones, ya que hay quienes afirman que se demoró en hacerlo y quienes, por el contrario, consideran que solo se trata de una exposición mediática dado que en realidad no puede hacer mayor aporte. Foto: Alcaldía de Bogotá

Conmocionados siguen miles de capitalinos y ciudadanos en general tras conocer que en la noche del pasado 31 de octubre una menor, de 17 años, fue intimidada y abusada sexualmente en la estación La Castellana, sobre la Avenida NQS con calle 86, en la localidad de Barrios Unidos.

La denuncia pública la hizo Hilary Castro, la víctima, en sus redes sociales. En un video de 4 minutos con 45 segundos esta joven narró, en su cuenta de Instagram, los minutos angustiantes que vivió mientras no había presencia ni de la Policía ni de vigilantes, según denuncia.

De acuerdo con su relato, se bajó de la ruta B12 en la estación mencionada y se percató de que un hombre se bajó detrás de ella y empezó a actuar de manera sospechosa.

“El señor miraba para todos los lados y vi que sacó algo de la maleta. Llegó detrás de mí y me amenazó con un cuchillo, me dice que le entregue todo, yo se lo doy y aun así me sigue amenazando y me dice cosas obscenas: me dice que quiere coger”, narra la joven en la denuncia compartida.

Agrega: “Me cogió de la mano y me sacó de la estación. Me llevó detrás y procedió a bajarse los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada. Me obligó a practicarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short, a lo que yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque del miedo no pude hacer absolutamente nada”.

Frente a esta denuncia la alcaldesa Claudia López se pronunció, desde su cuenta oficial de Twitter:

“Mi solidaridad y respaldo a Hilary en esta denuncia. Agradezco a todas las mujeres víctimas de acoso y abuso denunciar. ¡Es inaudito que una URI de la Fiscalía no le recibiera la denuncia! Di instrucciones a la Secretaría de la Mujer de acompañarla y a la Policía Metropolitana de Bogotá para capturar al agresor”, escribió.

Mi solidaridad y respaldo a Hilary en esta denuncia. Agradezco a todas las mujeres víctimas de acoso y abuso denunciar!



Es inaudito que una URI de la Fiscalía no le recibiera la denuncia! Di instrucciones a @secredistmujer de acompañarla y a @PoliciaBogota capturar al agresor. pic.twitter.com/shGT9OtW3R — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 3, 2022

Su publicación ha despertado todo tipo de opiniones, ya que hay quienes afirman que se demoró en hacerlo y quienes, por el contrario, consideran que solo se trata de una exposición mediática dado que en realidad no puede hacer mayor aporte.

Tal como menciona Camilo Cardona, abogado en Derecho Urbano, quien le contestó: “Muy bien alcaldesa. Amable recordatorio: usted no puede “dar instrucciones” de capturar a alguien. Eso le toca autorizarlo a un juez, por pedido de un fiscal”.

Muy bien alcaldesa. Amable recordatorio: ud no puede “dar instrucciones” de capturar a alguien. Eso le toca autorizarlo a un juez, por pedido de un fiscal. — Camilo Cardona Casis (@camilocardona81) November 3, 2022

Por su parte desde Transmilenio S.A. señalaron que “lamentamos profundamente lo ocurrido y rechazamos enfáticamente cualquier conducta que genere lesiones a la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres dentro o fuera del sistema”.

Asimismo que “se iniciaron las investigaciones internas a fin de recabar información para aportar a las autoridades competentes en el marco de la investigación y el esclarecimiento de lo sucedido”.

