Es oficial: Gustavo Bolívar es el candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá

Heidy Sánchez, Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo eran los precandidatos del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

En la mañana de este martes 25 de julio, los precandidatos a la Alcaldía de Bogotá, Heidy Sánchez, Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo, convocaron a medios de comunicación para dar a conocer el candidato oficial del Pacto Histórico, dando a conocer que Bolívar es el candidato oficial de ese partido.

Después del anuncio, la concejala Sánchez compartió en Twitter: “tendremos alcalde en primera vuelta, Gustavo Bolívar será nuestro candidato a ocupar el segundo cargo más importante del país”.

Cabe recordar que el exsenador Gustavo Bolívar contó hace un mes que se reunió con el presidente Gustavo Petro y en el encuentro mencionaron la idea de que el Pacto Histórico realizara una encuesta para medir la favorabilidad que tendría el candidato que elijan en el escenario de una segunda vuelta por la Alcaldía de Bogotá.

“En este punto, el presidente me preguntó cómo estaban mis posibilidades para ir como precandidato a la alcaldía de Bogotá al lado de Heidi Sánchez y Carlos Carrillo. Le conté lo que ustedes ya saben, que tengo algunos inconvenientes que estoy resolviendo”, señaló Bolívar el pasado 20 de junio.

Asimismo, Bolívar afirmó que Petro le “pidió que no desistiera y que hablara con los presidentes de los partidos que integran el Pacto, para que ordenáramos la elaboración de una encuesta robusta y seria, con alguna empresa reconocida, que nos marque con objetividad si hay o no posibilidades. Sobre todo, en las combinaciones para segunda vuelta. Candidato Pacto vs Galán, Candidato del Pacto vs Lara. Candidato del Pacto Vs. Oviedo, por citar los candidatos con mayores posibilidades”.

Hoy, el candidato afirmó en Caracol Radio que tuvo muchas dudas, “tenía un tema de financiación. Pero hoy ya estoy liberado y así pude dar el sí. Las bases del progresismo reclamaban esta candidatura y no quería ser inferior a esta responsabilidad”.

