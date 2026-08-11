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Espacio público y vallas para crear Zonas Seguras en el Parque Santander

Por años, los muros de la iglesia San Francisco y los techos de los quioscos de ventas informales han sido aprovechados por bandas criminales para esconder drogas. Tras varias intervenciones, se despejó el área y se instaló un nuevo paso controlado.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
11 de agosto de 2026 - 02:00 a. m.
Parque Santander tras la intervención.
Parque Santander tras la intervención.
Foto: Secretaría de Gobierno

Quienes recorren regularmente el septimazo capitalino habrán notado las nuevas vallas negras, que enmarcan un paso controlado denominado Zonas Seguras. Lo mismo se ve sobre el tramo de la carrera séptima con calle 16, marcando un cambio radical en el parque Santander. El lugar, que antes estaba atiborrado de vendedores y peatones, y era punto crítico de venta de drogas, es ahora un sitio libre del comercio de estupefacientes, tras una intervención que también transformó el espacio, que hoy se siente distante e hipercontrolado.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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