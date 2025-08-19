“Estaban esperando a sus familiares”: detalles del ataque en Terminal Salitre

El domingo 17 de agosto, este hombre ingresó al terminal Salitre de Bogotá y, sin mediar palabra y son un motivo aparente, apuñaló a dos personas y luego intentó suicidarse. Las víctimas fueron atendidas de urgencia y se encuentran fuera de peligro. El agresor quedó en manos de la Fiscalía y también se recupera de las heridas que se causó en un centro médico. Foto: Archivo particular

Dos hombres de 18 y 45 años siguen recuperándose en centros asistenciales de la ciudad, luego de ser atacados con arma blanca por un adulto mayor de 77 años en la Terminal de Transportes de Salitre.

La agresión quedó grabada en video el pasado domingo 17 de agosto sobre la 1:27 de la tarde, cuando el atacante caminó con un cuchillo y sin mediar palabra, hirió en el pecho a un ciudadano, haciendo lo mismo con otra víctima que esperaba tranquilo en una de las puertas del Terminal.

Tras algunos minutos y en medio de la confusión, el agresor se lesionó a sí mismo varias veces, para luego caminar por algunos segundos y terminar siendo reducido por varios policías y personal de seguridad del Terminal.

Según la Oficina de Turismo de Bogotá, el atacante llegó oriundo del departamento de Santander y los viajeros de la región Caribe estaban esperando a sus familiares.

Según la teniente coronel Paula Guiza, comandante operativa de seguridad ciudadana, el hecho se habría dado sin motivo alguno y el adulto mayor ya se encuentra bajo disposición de la Fiscalía.

Este miércoles 20 de agosto, las Secretarías de Seguridad, Mujer, Cultura y Salud, además de la Policía de Bogotá y la Oficina de Turismo, desarrollarán una jornada enfocada en dos acciones prioritarias:

Activación del Plan Desarme en la Terminal de Transportes como medida preventiva para reducir los riesgos asociados al porte de armas blancas u objetos peligrosos. Implementación de una campaña de sensibilización, orientación acompañamiento psicosocial, dirigida a viajeros, trabajadores de la terminal y ciudadanía en general, con enfoque en salud mental, manejo de emociones y prevención de violencias.

"La Oficina de Turismo de Bogotá hará seguimiento para garantizar el acompañamiento institucional durante el proceso de recuperación de los heridos, incluyendo apoyo psicosocial y orientación en trámites ante las autoridades", indicó la entidad distrital.

Líneas de atención para apoyo psicológico

Línea Calma: Servicio gratuito y confidencial dirigido a hombres mayores de 18 años en Bogotá. Ofrece apoyo para el manejo de emociones como la ira, ansiedad o depresión, y promueve formas pacíficas de resolver conflictos. 📞 018000423614

🕒 Disponible de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:30 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 10:30 p.m., y domingos de 2:00 p.m. a 10:30 p.m.

Línea Púrpura: Atención gratuita y 24/7 para mujeres mayores de 18 años que enfrenten situaciones de violencia. El equipo está conformado por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras.

📞 Línea Púrpura: 01 8000 112 137

