Estación de Transmilenio tendrá cambios importantes por obras del metro

Las obras del metro continúan avanzando y, consigo, hay novedades respecto al funcionamiento de las estaciones de Transmilenio ubicadas en la Av. Caracas, uno de los frentes de obra más complejos de proyecto más importante del país.

Para esta oportunidad, la empresa Metro anunció que la estación Calle 34 tendrá algunos ajustes en su operación debido a los trabajos que realizan en la zona.

Para continuar con la construcción del viaducto en la av. Caracas, y mitigar al máximo la afectación del servicio de TransMilenio, el concesionario Metro Línea 1 informó que en el punto donde está la estación temporal de la calle 34 se presentarán algunos cierres que se realizarán en tres fases de operación, iniciando hoy viernes 12 de septiembre de 2025:

Primera etapa: Cierre peatonal de la Calle 31 y acceso al vagón sur. El ingreso y salida de usuarios se realizará únicamente por la Calle 32.

Segunda Etapa: Cierre del vagón sur y de la pasarela peatonal que conecta el vagón norte. El acceso y operación será por el vagón norte (calle 32).

Tercera Fase: Cierre del acceso por la calle 32, del vagón norte y de la pasarela que conecta con el vagón sur. En esta etapa, el acceso peatonal se habilitará únicamente por la Calle 31.

Cada fase tendrá una duración aproximada de 2 semanas, y el cierre se realizará en horarios específicos de lunes a viernes entre las 10:00 p.m. y las 4:30 a.m., desde el viernes a las 10:00 p.m. hasta las 4:30 a.m. del lunes.

Las fases se implementarán de manera secuencial de sur a norte; así se garantizará la operación del sistema Transmilenio en la estación, mientras avanzan las obras del viaducto de forma segura para los usuarios.

