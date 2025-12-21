Estaciones del metro: avances y retrasos de los 32 edificios que transformarán Bogotá

Estación 1 del Metro de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Sobre el techo de la Estación Uno de la primera línea del metro de Bogotá se extiende una imponente vista panorámica de los techos de lata y las estructuras de ladrillo del barrio Dindalito, en Kennedy. Para llegar hasta allí hay que atravesar un tramo de calle destapada que se bifurca en extensas cuadras, en las que habitan y laboran cientos de recicladores. Los tres pisos de la nueva estructura generan una sombra cargada de expectativa en el barrio.

La zona se prepara para una gran transformación cuando el consorcio chino termine la obra y...