Bogotá
Estaciones del metro: avances y retrasos de los 32 edificios que transformarán Bogotá

Los edificios que conformarán 16 estaciones de la primera línea del metro ya toman forma e impactan los alrededores de varios barrios. Con retos, avanza la estructuración. La Estación Uno ya terminó la fase más compleja de la obra, y así se ve por dentro.

Juan Camilo Parra
21 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Estación 1 del Metro de Bogotá.
Estación 1 del Metro de Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Sobre el techo de la Estación Uno de la primera línea del metro de Bogotá se extiende una imponente vista panorámica de los techos de lata y las estructuras de ladrillo del barrio Dindalito, en Kennedy. Para llegar hasta allí hay que atravesar un tramo de calle destapada que se bifurca en extensas cuadras, en las que habitan y laboran cientos de recicladores. Los tres pisos de la nueva estructura generan una sombra cargada de expectativa en el barrio.

La zona se prepara para una gran transformación cuando el consorcio chino termine la obra y...

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

