Estado de los acuíferos de Bogotá: entre contaminación y sobreexplotación

El último informe sobre el estado de los acuíferos (agua subterránea) del perímetro urbano revela falencias y sobrexplotación de este recurso por particulares. El año pasado se extrajeron casi 10 millones de m3. Se destaca el caso de un club social perteneciente a una reconocida caja de compensación.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
11 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
El informe adjuntó que, Bogotá, tiene 301 pozos inventariados, de los cuales 172 están activos, 102 inactivos y 27 en estado desconocido.
Mientras la lluvia sigue cayendo a cántaros y los embalses están a tope, parecen haberse esfumado casi todos los fantasmas de la escasez de agua en Bogotá. Ya no queda nada de lo que vivió la ciudad el año pasado, cuando las palabras “racionamiento” y “sequía” formaban parte del léxico cotidiano; no obstante, quedan algunos aprendizajes tras la crisis.

Cuando los embalses estaban en niveles críticos, la ciudad comenzó a buscar nuevas fuentes de agua, incluso, de manera literal, debajo de las piedras. Los acuíferos o aguas subterráneas, que...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.
