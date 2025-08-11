Estado de los acuíferos de Bogotá: entre contaminación y sobreexplotación

El informe adjuntó que, Bogotá, tiene 301 pozos inventariados, de los cuales 172 están activos, 102 inactivos y 27 en estado desconocido. Foto: www.diegotellezph.com

Mientras la lluvia sigue cayendo a cántaros y los embalses están a tope, parecen haberse esfumado casi todos los fantasmas de la escasez de agua en Bogotá. Ya no queda nada de lo que vivió la ciudad el año pasado, cuando las palabras “racionamiento” y “sequía” formaban parte del léxico cotidiano; no obstante, quedan algunos aprendizajes tras la crisis.

Cuando los embalses estaban en niveles críticos, la ciudad comenzó a buscar nuevas fuentes de agua, incluso, de manera literal, debajo de las piedras. Los acuíferos o aguas subterráneas, que...