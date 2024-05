“Estamos cansados”: pésimas vías llevaron a protestar a la comunidad del Recodo

Por varias horas, habitantes bloquearon la calle 13 para ser escuchados Foto: Redes sociales

Con pancartas, pitos y arengas, habitantes en la carrera 123 con calle 14 se manifestaron por varias horas para exigir la presencia del alcalde local y entidades distritales responsables con el fin de recibir soluciones reales y a corto plazo, ante el pésimo estado de la vía. “Estamos cansados del paso de volquetas con material de excavación arrojando residuos en el sector y la alta accidentalidad por el mal estado de la malla vial”.

Y es que en imágenes compartidas en redes sociales, se ve como esta vía principal que conecta hacia el municipio de Mosquera, está llena de lodo y huecos que pasaron a encharcarse totalmente. “Pedimos solución a estas vías que están en completo deterioro. Tenemos esta vía que a pesar de pertenecer al Distrito, aun así no nos solucionan”. “Estamos cansados de las mesas de trabajo. No han surtido efecto. No viene nadie. Abandono de las instituciones. Necesitamos que nos pongan atención”, denunciaron algunos manifestantes a CityTv.

¿Qué responde la Unidad de Mantenimiento Vial?

El Espectador consultó a esta entidad e indicaron que al término de la reunión con la comunidad, se acordó el parcheo-bacheo del costado oriental de la vía, que actualmente tiene reserva por la UMV y se podría realizar esta semana. “El costado occidental, (que es el que está más deteriorado y por el que están protestando los ciudadanos), es responsabilidad del IDU y de los Fondos de Desarrollo Local por ser malla vial intermedia con rutas de buses del Sitp”.

Y agregaron que “hace unos años la UMV realizó intervenciones en la zona, pero no se pudo intervenir todo porque algunas vías eran privadas y otras no nos competen”, esto, pues indicaron que la misionalidad de la entidad es la rehabilitación y el mantenimiento de la malla vial existente de la ciudad y no a la construcción de vías, “por esta razón no es posible para la Entidad intervenir el segmento vial con mayor deterioro”, que requiere una construcción completa de la vía.

Así avanza la movilización pacífica en el Barrio El Recodo - Fontibón. La comunidad en su legítimo derecho de exigir vías dignas para el sector y soluciones inmediatas por parte de las Entidades #RecodoSinLodo @Citytv @ELTIEMPO @NoticiasCaracol @NoticiasRCN @WRadioColombia pic.twitter.com/zVoxM6GBoF — JuntosCalle13 (@JuntosCalle13) May 14, 2024

