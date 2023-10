Estas son las cifras de la jornada electoral de este domingo en Bogotá

6′010.616 capitalinos están habilitados para ejercer su derecho al voto, donde las mujeres son mayoría con 3′179.452 frente a 2′831.164 hombres. Foto: Óscar Pérez

Está todo listo para la jornada electoral del 29 de octubre, donde Bogotá elegirá al sucesor de Claudia López en la Alcaldía, a 45 concejales (algunos lograrán la reelección) y 184 ediles, distribuidos en las 20 localidades, que durante cuatro años (2024-2027) dirigirán el destino político de esta ciudad.

Y habrá un amplio menú para elegir en los tres tarjetones que recibirán los electores, cuando acudan a su puesto de votación. Allí les entregarán uno, con nueve aspirantes al mandatario distrital. Otro, con 15 listas y 507 candidatos, que buscan una curul en el cabildo. Finalmente, en cada localidad entregarán el tarjetón de la JAL, que en toda la ciudad suman 1.745 aspirantes. En promedio, hay un cargo de elección popular por cada 10 candidatos.

Para la cita con la democracia, la Registraduría dispuso en la ciudad 962 puestos de votación, que albergan 17.785, de los cuales, en esta ocasión, la Registraduría instalará 65 puestos biométricos, innovación con la que se busca autenticar a los votantes con su huella digital. Todos los puestos contarán con la logística necesaria para recibir a los 6′010.616 capitalinos habilitados para ejercer su derecho al voto, cifra que esconde varios datos particulares: a la hora de votar en Bogotá las mujeres son mayoría, con 3′179.452 frente a 2′831.164 hombres; es el más alto del país y de la historia de Bogotá, el cual en las últimas tres décadas se multiplicó por cuatro, al pasar de 1′578.024 a superar los seis millones.

No obstante, también es previsible que no todos vayan a votar. Contrario al crecimiento de la población apta para votar, la abstención se ha mantenido estable, que desde 1988 ronda el 50 %. O sea que la mitad de los potenciales electores prefiere quedarse en casa, pero luego se quejan porque el ganador no les gustó. La elección con la abstención más alta de la historia en Bogotá fue en 1992, cuando ganó Jaime Castro como alcalde. En esa oportunidad fue del 75 %; es decir, solo tres de cada cuatro capitalinos salieron a votar, llevando a Castro haya sido el alcalde electo con la votación más baja desde 1988: apenas 310.654 votos. Esto representa que solo uno de cada 10 capitalinos avalaron su mandato.

Cundinamarca

Por su lado, en Cundinamarca habrá 602 puestos de votación y 6.720 mesas, distribuidas en los 116 municipios, con la capacidad para recibir a un censo electoral de 2′185.471 habitantes, entre los que, igual que en Bogotá, las mujeres son mayoría: 1′117.153 frente a 1′068.318 hombres. El departamento tendrá la tarea de elegir entre ocho candidatos al gobernador y entre 164 aspirantes a 16 diputados. Ya, en cada municipio elegirán a su alcalde y sus concejales. En total, hay 668 ciudadanos que aspiran a ser alcalde de algunos de los municipios del departamento y 11.600 que quieren una curul en los concejos.

Los municipios con más candidatos a la alcaldía son Fusagasugá (17 aspirantes), seguidos por Villeta (14), Chía (13), Cajicá (12), Tabio (12), Girardot (11), La Calera (11), La Mesa (11) y Madrid (11). En cuanto a los concejos, se tiene que, en Facatativá, un municipio con apenas 160.000 habitantes, se inscribieron 396 candidatos para competir por 17 curules. Otros casos similares son Fusagasugá (353, para 17 curules), Soacha (339, para 19), Chía (335, para 15) y Zipaquirá (309, para 17).

Plan de seguridad

Para garantizar el normal desarrollo de la jornada y la seguridad, la Comisión Electoral, en la que participan la Registraduría Distrital del Estado Civil, la Fiscalía, la Personería, el Tribunal Seccional de Garantías, la Brigada 13 del Ejército, la Policía de Bogotá y referentes de partidos políticos, ya diseñaron un plan.

Este arranca con la activación del Puesto de Mando Unificado del Distrito desde las 4:00 p.m. del viernes hasta las 6:00 de la a.m. del lunes, el cual se replicará en cada una de las localidades. Y para evitar desorden, como es tradición en cada contienda, en toda la ciudad se decretará la ley seca, que regirá desde las 6:00 p.m del sábado hasta las 6:00 a.m. del lunes.

Por su parte, la Policía Metropolitana estará con más de 7.000 hombres y mujeres custodiando los puestos de votación, a quienes se sumarán 300 gestores de convivencia. Como dato adicional, no habrá ciclovía este domingo. En el departamento se dispondrá de un dispositivo similar, con puestos de mando unificados, ley seca y la participación de la Policía y el Ejército para garantizar la seguridad.

Todo está listo. Solo falta que los ciudadanos estén dispuestos para acudir a la cita con la democracia y ejercer su derecho a elegir, a consciencia, al candidato que más lo represente para dirigir los destinos de la ciudad.

