Estas son las claves del memorando que busca mejorar la atención en comisarías de familia

Las mujeres son las principales víctimas de violencia intrafamiliar. / Secretaría de Integración Social Foto: Secretaría de Integración Social Bogotá

En este instante, para miles de niños, niñas y mujeres en Bogotá su hogar no es seguro. La ciudad registra el mayor índice de violencia intrafamiliar en su historia y necesita de una respuesta institucional rápida y efectiva. Sin embargo, en la práctica, persisten barreras que alejan a las víctimas de ese derecho de justicia, situación que esperan corregir con la reciente firma de un acta de entendimiento, entre el Distrito y entidades judiciales, que apunta a mejorar el servicio de las comisarías de familia.

No es la primera vez que el...