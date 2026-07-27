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Estas son las claves del memorando que busca mejorar la atención en comisarías de familia

Bajo un memorando de entendimiento, la Corte y el Distrito aunaron esfuerzos para, una vez más, capacitar y mejorar la respuesta de las Comisarías de Familia. Una articulación necesaria cuando Bogotá enfrenta un alarmante aumento de casos de violencia intrafamiliar.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
27 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Las mujeres son las principales víctimas de violencia intrafamiliar. / Secretaría de Integración Social
Las mujeres son las principales víctimas de violencia intrafamiliar. / Secretaría de Integración Social
Foto: Secretaría de Integración Social Bogotá

En este instante, para miles de niños, niñas y mujeres en Bogotá su hogar no es seguro. La ciudad registra el mayor índice de violencia intrafamiliar en su historia y necesita de una respuesta institucional rápida y efectiva. Sin embargo, en la práctica, persisten barreras que alejan a las víctimas de ese derecho de justicia, situación que esperan corregir con la reciente firma de un acta de entendimiento, entre el Distrito y entidades judiciales, que apunta a mejorar el servicio de las comisarías de familia.

No es la primera vez que el...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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