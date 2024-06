Estas son las 10 infracciones de movilidad que más se cometen en Bogotá

Revisión técnico-mecánica: El no tener la revisión técnico-mecánica al día, dentro del plazo legal establecido, o llegar a manejar vehículos que no cumplan con esas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, es otra de las comunes infracciones cometidas. Esta infracción no solo implica una multa de $572.625, sino también la inmovilización del vehículo.