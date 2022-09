Este es el bar clandestino de donde habrían sacado los cuatro cuerpos desmembrados

El primero piso del predio funciona para locales comerciales, el segundo era el bar y el tercero estaba adecuado como vivienda. Por esta puerta (círculo rojo), ubicada sobre la avenida Caracas, era por donde ingresaban los clientes del bar. Foto: El Espectador

Sobre la avenida Caracas, entre las calles 65 y 66 (Chapinero), casi todos los días de la semana, en las noches, había un hombre parado. Su labor consistía en invitar a transeúntes, todos masculinos, a que ingresaran a uno de los predios del sector, en donde había fiesta casi las 24 horas del día y sin importar que no fuera fin de semana. También, dicen, ofrecían servicios sexuales allí.

Esta semana, casi que a la par de que en dos localidades de Bogotá hallaron 16 bolsas que contenían cuatro cuerpos desmembrados, los residentes de esa casa ubicada al norte de la ciudad, que además de funcionar como un bar también era una vivienda, fueron desalojados. Al parecer a ninguno le explicaron qué ocurría y tampoco quién había dado la orden de desaparecerse de allí.

Para la medianoche de este jueves, cuando un equipo de la Fiscalía y la Policía llegó al sitio, la casa estaba vacía. Contrario a las noches anteriores, el hombre que invitaba a los clientes no estaba y la música se había apagado para siempre. Con orden judicial en mano, las autoridades procedieron a inspeccionar la vivienda de tres pisos. Dicen que hallaron licor, algunos estupefacientes, prendas de vestir y marcas de sangre.

De esa casa, presuntamente, la noche del domingo 4 de septiembre salieron, ya en bolsas y desmembrados, los cuerpos de cuatro hombres, todos entre los 35 y 40 años, aproximadamente. Sus restos fueron encontrados en Engativá y Suba a inicio de esta semana. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que un carro gris, al parecer escoltado por un motociclista, abandonó las bolsas en las que estaban las partes humanas. Tras el intento por desaparecer los cadáveres, el carro fue abandonado en la misma localidad en donde está situado el bar clandestino.

En el lugar, solo hasta que se dio el operativo judicial y posteriormente llegaron los medios de comunicación, se empezó a hablar de las escenas inusuales que veían: personas ingresando y saliendo en estado de alicoramiento a cualquier hora y día de la semana, música fuerte y sonidos estrepitosos que interrumpían la labor comercial que destaca en este sitio.

Hasta ahora las autoridades no han señalado cuáles fueron los hallazgos en el sitio, pero, de manera extraoficial, le advirtieron a El Espectador que habría varias pruebas que podrían respaldar la teoría de que los hombres fueron asesinados y desmembrados en ese predio y desde allí cargaron las bolsas que intentaron desaparecer. “Es un tema que se trabaja bajo reserva por ahora, un mal paso puede hacer caer la investigación, hemos conocido casos en los que los responsables cambian de líneas de operación porque se dan cuenta de que los tenemos identificados”, indicó la fuente.

Fiesta clandestina

La localidad de Chapinero es conocida por su diversidad cultural, pero sobre todo porque podría ser el sector en donde se concentran la mayoría de los bares de Bogotá. Así como destacan importantes nombres de centros de eventos nocturnos y rumbas, también es bien sabido que allí hay un importante número de sitios clandestinos, que funcionan al margen de la ley, y en donde se permite el consumo de estupefacientes, licor y se ejerce la prostitución sin control alguno.

Solo en la manzana en donde está ubicada la casa en donde habrían sido asesinados los cuatro hombres, este medio de comunicación pudo identificar otros dos predios similares a este, en el que ofrecen servicios sexuales y fiestas a cualquier hora del día. La comunidad insiste en que estas prácticas se dan bajo el conocimiento de las autoridades, y la falta de control “o interés por desmantelar estos espacios”, permite que pasen crímenes como el del fin de semana pasado.

A la fecha no se ha dado a conocer el motivo o cómo Arely Orlay Hurtado Muñoz, Jair Alfredo Serna Díaz, Duván Amaya Cueto y Michael Javier Cervantes Orozco, los cuatro hombres asesinados y desmembrados, llegaron hasta ese bar clandestino. Lo que sí se ha establecido, es que Serna Díaz tiene antecedentes de porte o tráfico de estupefacientes, mientras que los otros tres hombres no presentan anotaciones judiciales.

Lo cierto, hasta ahora, es que los cuatro hombres tuvieron que haber estado en el sitio desde la noche del sábado 3 de septiembre, pues el día siguiente, además de que algunas versiones aseguran no haber visto movimientos extraños, para la noche ya estaban transportando sus cuerpos desmembrados en las 16 bolsas.

Videos de cámara de seguridad, en los sectores en donde fueron halladas las bolsas, permiten ver que a las 10:47 p.m. de ese domingo 4 de septiembre, el vehículo llegó al barrio Rincón de Suba y allí, tras merodear por varios minutos y meterse en un callejón, emprende la huida. Después, a las 11:13 p.m. el mismo carro fue grabado en el barrio Bachué de Engativá, dejando otros paquetes. En ambos sitios, durante la madrugada del lunes 5 de septiembre, recicladores encontraron las partes humanas.

Este hecho se da en el marco de una seguidilla de crímenes que se vienen presentando en Bogotá, por lo que no se descarta que hagan parte de una guerra entre organizaciones delictivas que pretenden controlar las líneas de distribución de droga. Pero, a pesar de que los 23 cadáveres han sido encontrados en circunstancias similares, hasta ahora no hay certeza de que los crímenes estén vinculados.

Además, en cuanto a este último hecho, se habla de que podría ser producto de un ajuste de cuentas aislado a los enfrentamientos entre estructuras criminales. Las autoridades han señalado que por ahora todo es motivo de indagación y que hasta que no haya información precisa, y que no vaya a entorpecer la investigación, no emitirán un comunicado.

